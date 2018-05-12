《兩岸星期人物》出身台灣 美國首位華裔聯邦女部長趙小蘭

2018年05月12日 08:16 中時電子報 李靖棠

作為號稱多民族國家- 美國的少數族群之一，華裔一直在政治、教育等多領域被抑制，尤其受到傳統觀念影響，多數的華裔不願碰觸政治、更別提走上從政之路。不過，隨著愈來愈多頂尖二、三代挺身而出，無論在參眾兩院、各州議會或是聯邦單位，都能看到許多優秀的華裔子女身影。其中，現任川普（Donald Trump）內閣、交通運輸部部長趙小蘭（Elaine Chao）就是其中一例

現年65歲的趙小蘭，出生於台北市，8歲隨父母親移民美國紐約。從一個不懂英文的新移民，在自己的努力下以四年全A的優異成績、畢業自著名的曼荷蓮女子學院（Mount Holyoke College），獲得經濟學學士學位；並申請入名校哈佛大學（Harvard University），取得企管碩士（MBA）學位。

美國現任運輸部部長趙小蘭（圖左）與父親趙錫成（圖右）出席專訪。（圖/新華社）

父親趙錫成、母親朱玉蘭和趙小蘭等3名女兒。（圖/趙小蘭官網）

父親趙錫成博士曾任多年商船船長，後自行創業，成立福茂船運集團；母親趙朱木蘭是歷史學者，畢業於紐約聖若望大學（St. John's University），於2007年因淋巴瘤去世。病逝後多年，趙家向哈佛商學院捐贈4,000萬美元（約1.2億台幣），作為提供亞裔學生的學費基金，而哈佛大學在2016年將一棟教學大樓，選擇以朱木蘭女士命名，稱為「趙朱木蘭中心」（Ruth Mulan Chu Chao Center）。

年輕時的趙小蘭。（圖/Elaine Chao官網）

趙小蘭大學畢業後，曾一度在父親的企業工作2年，而取得碩士後的她，轉入花旗銀行工作，5年後轉職到舊金山美國銀行（Bank of America），擔任副總經理職務。因緣際會下成為白宮學者，就此踏入棄商轉戰美國高層政壇。

時任勞工部長的趙小蘭（圖右）和總統小布希（圖左）。（圖/趙小蘭官網）

1986年開始踏入政壇，獲雷根總統（Ronald Reagan）任命為「聯邦航運署副署長」（Deputy Administrator of Maritime Administration）；3年後獲老布希總統（George H.W. Bush）升任為運輸部副部長，成為美國華裔在聯邦政府取得最高位階的人。2001年再獲小布希（George W. Bush）總統提名、並獲得國會無異議全票通過，出任勞工部長一職，成為美國首位亞裔女性部長。她也利用自己的影響力，來往兩岸三地、與學生進行互動。

出席趙小蘭（圖左）聽證會的丈夫、共和黨重量級參議員密契·麥康諾（圖右）。（圖/中新社）

趙小蘭於1993年，嫁給重量級聯邦參議員、現任共和黨黨鞭密契·麥康諾（Mitch McConnell），婚禮上聚集了兩岸駐美使館人員。她曾在2016年底再次返回臺灣，並拜會蔡英文總統，表達對於蔡英文獲選、成為台灣第一位女性總統感到相當驕傲。

由趙小蘭（圖中央）和前副總統拜登（圖右）監誓下、丈夫密契·麥康諾（圖左）宣誓就職。（圖/中新社）

擁有5姊妹的趙小蘭，現階段所擁有的成就，自然讓她成為父親的驕傲，無論在台灣、大陸或是美國，接受電視和媒體專訪時，趙錫成總是帶著趙小蘭列席。但這點卻讓歷經4朝總統、目前仍是聯邦部長的趙小蘭，成為對手的攻擊目標，質疑她涉嫌挾公濟私，替父親的企業增加曝光與知名度，並指控她存在道德瑕疵。

去年陪同父親趙錫成（圖右）返台，趙小蘭（圖左）一起拜訪蔡英文總統（圖中央）。（圖/中央社）

但對外界的質疑，趙小蘭也透過部內發言人澄清表示，「內閣成員與家人共同出席活動並無不妥，部長的本意僅僅是，想透過這段鼓舞人心的移民故事，激勵和鼓舞更多移民美國的少數族裔社區。」無論最終結果如何，不可否認的是，她的故事和歷練，也帶給廣大華裔的子女更多發展方向與可能，也打破過往美國高層政治界缺少亞裔或華裔聲音的狀況。

(中時電子報)