李易搶攻婆媽市場 拚第3胎順其自然

2018年05月12日 03:20 中時 洪秀瑛

李易代言樂烹鍋。（太古鐵器提供）

李易和大古創辦人合照。（太古鐵器提供）

李易和六月賢伉儷。（取自臉書）

李易和六月育有一對可愛的兒女。（取自臉書）

李易日前出席大古鐵器代言活動，現場示範做漢堡排和香菇雞湯，他自豪廚藝不錯，透露是因為以前拍戲壓力大，覺得做菜很紓壓，剛開始先看食譜書，後來看視頻，無師自通練手藝。

他主持《愛玩客》拓展不同族群，加上廚藝形象，成功打進婆媽市場，曾有媽媽在粉絲頁留言給他，因為看了他做菜視頻，媽媽粉絲學著做魯肉，沒想到9歲兒子因此吃了兩碗飯，這個無形中的影響力讓李易很感動。

提到母親節，他說老婆六月不愛過節日，每年頂多過生日，且老婆個性務實，就拿今年結婚紀念日來說，他曾打電話約她一起吃飯慶祝，老婆回說不用，還讓他暗自得意：「那我就省錢啦。」他說每年大多送鞋、包包當生日禮，太貴重的「禮物」如房子也送不起，「現在住的房子還有貸款要付」。

和六月還要生第3胎？他說順其自然，一男一女剛剛好，努力拚賺錢、不拚小孩。3歲多的兒子是個很乖又貼心的射手座，他出門時會對兒子說「拔拔要去賺錢了」，兒子不吵不鬧，但最後會童言童語補上一句「拔拔記得買玩具給我」，讓他哭笑不得，女兒目前1歲多，他自認是很寵小孩的貓爸，有時會偷放水讓兒子喝果汁，為此常被六月和保母提醒不能「犯規」。

(中時 )