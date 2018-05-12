南化北寮兩家滅門慘案 凶手研判熟人所為

台南市警察局長黃宗仁（右2）凌晨在玉井警分局召開專案會議。（程炳璋翻攝）

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李姓夫妻檔與李胡婦人分別住在左棟與右棟，3人頭部皆遭鈍器所傷，陳屍屋內。（程炳璋攝）

台南市南化區北寮里11日晚間9時傳出李家兩戶滅門慘案，獨居的女屋主李胡木哖與隔壁棟夫妻檔同住的李清祥、李蘇靜3人頭部同遭鈍器重擊，分別死於屋內，家中狼藉一片，警方初步研判是熟人所為，深夜帶回李胡婦人的郭姓外孫，但他否認涉案。

李家3名死者是親戚，83歲的李胡木哖是大嫂，丈夫過世後，自己獨居在北寮，隔壁棟房屋住的是78歲的小叔李清祥與其77歲妻子李蘇靜。3人平時生活簡樸，以種植芭樂與芒果為業，在鄰居眼中都是憨厚老實人。

李家3人平時一大早就會外出務農，11日卻整天未外出，鄰居早覺得有異，直到晚間有鄰居好奇進入李家查看，才發現兩家滅門慘案。

警方到場時，發現李胡女士倒在自家廚房，隔壁棟的李清祥倒臥自家房內，李蘇靜則倒在廚房內。3人頭部明顯遭到鈍器重擊，皆無生命跡象，研判死亡已超過8小時以上。

兩家屋內血跡斑斑，房內遭翻箱倒櫃凌亂不堪，歹徒疑似欲劫財而殺人。

附近鄰居表示，李胡老婦有位39歲的郭姓外孫，平時住永康區，經常回南化區向阿嬤要錢，要不到就偷，讓李家十分困擾。

警方當晚就掌握郭男行蹤，將他列為關係人帶回警局偵辦，郭男一度在偵訊室內大喊「我不是！」否認涉案。並稱自己這兩天並未回南化區。

郭男雖否認涉案，有資深刑警方仍研判南化滅門命案應是熟人所為，且凶手可能不只1人，他分析，一般陌生人就算要劫財，在下毒手殺了1戶人家後，就會心虛逃走，不可能在不熟悉的情況下，再侵入住宅將另1戶滅口。

李姓兩家滅門慘案太駭人，台南市警察局長黃宗仁連夜趕至玉井警分局召開專案會議，警政署刑事局、台南市刑大皆派員列席，組專案小組展開分工。

警方12日凌晨尚未完整統計命案兩家中的財物損失、也未找到致命凶器，死者家屬陸續到案製作筆錄，全案尚待警方抽絲剝繭突破當中。

(中時 )

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