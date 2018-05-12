怒我發威！ANGERME台門票秒殺 日活動擠爆

2018年05月12日 05:25 時報周刊 溫博鈞

ANGERME在東京舉行活動，現場擠滿觀眾。（取材自網路）

ANGERME新曲在日本銷售獲佳績，台壓已同步發行。（豐華唱片提供）

台灣歌迷暱稱「怒我」的實力女團「ANGERME」將於7月1日舉行的台灣演唱會《ANGERME OVERSEAS LIVE TOUR IN TAIWAN》門票11日早上開賣，瞬間秒殺，主辦單位在開賣19分鐘後於臉書發布清票公告表示「感謝各位粉絲對天使們的愛，票券完售啦」，並宣布當天下午1點後會釋出票券於售票系統販售，有歌迷幸運購得票券，但仍有歌迷沒買到，留言「真的怒了我！」

同時有歌迷在臉書社團看到黃牛貼代購訊息，可見ANGERME已被黃牛看上，但黃牛連團名都搞不清楚，寫成「早安少女組」，現形鬧笑話。也有歌迷建議，演唱會可以嘗試以預付方式集資開唱，才不會讓期望觀賞演出的粉絲向隅。

而就在前一日，ANGERME在東京池袋的太陽城複合商業中心「噴水廣場」表演舞台舉行新單曲發行紀念活動，不僅舞台左右和前方擠滿觀眾，可俯瞰舞台的各樓層也被擠爆，日本歌迷笑稱這是常大談自己是ANGERME鐵粉的日本金像獎新生影后蒼井優所帶來的「蒼井優效應」。

ANGERME新單曲《我不能哭...同情欺詐／Uraha=Lover／你不孤單......friends （2018不插電版本）》【初回生產限定盤SP CD+DVD】已與日本同步發行，DVD特別收錄〈我不能哭...同情欺詐〉和〈Uraha=Lover〉舞蹈版本Dance Shot Ver.以及〈你不孤單......friends〉（2018不插電版本）正面全景版Front Shot Ver.。

(時報周刊)