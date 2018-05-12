怒我發威！ANGERME台門票秒殺 日活動擠爆

ANGERME成員們想到台灣珍珠奶茶興奮不已。（取材自BingYoung娛樂臉書）

友善列印
時報周刊
溫博鈞
ANGERME在東京舉行活動，現場擠滿觀眾。（取材自網路）
ANGERME新曲在日本銷售獲佳績，台壓已同步發行。（豐華唱片提供）

台灣歌迷暱稱「怒我」的實力女團「ANGERME」將於7月1日舉行的台灣演唱會《ANGERME OVERSEAS LIVE TOUR IN TAIWAN》門票11日早上開賣，瞬間秒殺，主辦單位在開賣19分鐘後於臉書發布清票公告表示「感謝各位粉絲對天使們的愛，票券完售啦」，並宣布當天下午1點後會釋出票券於售票系統販售，有歌迷幸運購得票券，但仍有歌迷沒買到，留言「真的怒了我！」

同時有歌迷在臉書社團看到黃牛貼代購訊息，可見ANGERME已被黃牛看上，但黃牛連團名都搞不清楚，寫成「早安少女組」，現形鬧笑話。也有歌迷建議，演唱會可以嘗試以預付方式集資開唱，才不會讓期望觀賞演出的粉絲向隅。

而就在前一日，ANGERME在東京池袋的太陽城複合商業中心「噴水廣場」表演舞台舉行新單曲發行紀念活動，不僅舞台左右和前方擠滿觀眾，可俯瞰舞台的各樓層也被擠爆，日本歌迷笑稱這是常大談自己是ANGERME鐵粉的日本金像獎新生影后蒼井優所帶來的「蒼井優效應」。

ANGERME新單曲《我不能哭...同情欺詐／Uraha=Lover／你不孤單......friends （2018不插電版本）》【初回生產限定盤SP CD+DVD】已與日本同步發行，DVD特別收錄〈我不能哭...同情欺詐〉和〈Uraha=Lover〉舞蹈版本Dance Shot Ver.以及〈你不孤單......friends〉（2018不插電版本）正面全景版Front Shot Ver.。

(時報周刊)

李易搶攻婆媽市場 拚第3胎順…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。