美批「歐威爾式廢話」 陸駐美大使：不評論「愚蠢」言論

2018年05月12日 07:07 中時 江靜玲

針對白宮以「「歐威爾式廢話」譴責中國大陸對美國航空業者的威脅，大陸駐美大使崔天凱11日表示，任何在中國大陸營運的外國公司都應該尊重並遵守中國大陸法律，他不想對任何人的「愚蠢言論」發表評論。

中國大陸民航局4月底致函美航和美聯航等航空公司，要求這些航空公司遵守中國大陸法律，改變網站與文宣對台灣、香港、澳門的標示。白宮隨後在5月初發布聲明表示，反對大陸試圖強迫私營企業使用特定政治性語言，迫使美國企業接受中國共產黨的政治正確，稱大陸的要求是「歐威爾式廢話」。

崔天凱11日出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS） 美中關係40年的論壇，會後媒體問及白宮日前批評大陸強制美航空公司一事，大陸是否還是一個友好的商業國家，崔天凱說，「任何在中國大陸營運的外國公司都應該尊重並遵守中國法律，這是國際商定的原則。我不想評論任何人的愚蠢言論。」

媒體詢問，那麼，陸方對白宮以「歐威爾式廢話」形容陸方，是否有向美方進行交涉？崔天凱反問道，「我想問你們媒體同事們，你們對白宮發言人評價如何？」

若美國航空公司在中國大陸要求改善的期限前，仍未做出改變，中國大陸會有什麼樣的行動，崔天凱說，「你去問民航局吧」。

崔天凱離開CSIS前，記者再追問，中國大陸釋出的訊息是否為現在做生意得先談政治？崔天凱回應，「企業有自己的規則要遵循，好嗎？」

(中時 )