5月12日三大報頭版要聞

5月12日三大報頭版要聞

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中時電子報
綜合報導

@中國時報

平息499之亂 中華電3招應戰

延燒了3天的「499之亂」，中華電信董事長鄭優昨日向員工與用戶道歉，並宣布今天開始透過業務分流、延長營業時間及調度人力，3項措施加速申辦作業，讓用戶更快辦到。至於促案會不會再延？答案是「不考慮」。

選定新加坡 習近平傳將出席 白宮：川金會參考馬習會

白宮副發言人夏哈10日表示，美國總統川普與北韓領導人金正恩會面地點選擇在新加坡，這除安全及中立考量外，同時參酌了兩岸領導人首次會面的「馬習會」。夏哈是在搭乘空軍一號前往印第安納州的途中，與隨行白宮記者進行簡報時，表達上述說法。

高雄氣爆案》和解無濟於事 12官商仍重判

造成32死、321傷的高雄氣爆經3年多審理，高雄地院11日依最重法定刑5年的業務過失致死罪，以幾乎「判滿」重判高巿府祕書長趙建喬等3名公務員有期徒刑4年10月，榮化前董座李謀偉等6人4年，華運工程師陳佳亨等3人4年6月。全案還可上訴。

無色覺醒是台灣民主轉捩點 錕P、王丰喊話 沉默大眾站出來

台北市長柯文哲向獨派道歉，挨批是政治水母。對此，台大教授李錫錕強調，《中國時報》說94％的人要無色覺醒，讓他非常欣慰，因為這將是台灣民主政治轉捩點；歷史作家王丰則從市政面提出反思指出，柯就任市長以來北市更加沒落，市容灰暗，從「醜小鴨」變「醜老鴨」，這確實已讓很多台北人非常不爽。

@旺報

奧運公投改名 台將淪體育孤兒

知情人士指出，「台灣參與奧運會名稱改台灣」公投如果通過，屆時台灣可能喪失目前唯一國際組織正式會員資格，我國的國際奧會（IOC）會籍失去後將不可能復得，運動選手將完全失去國際運動舞台，成為體育界孤兒，影響巨大，不可不慎。

蘇-35首搭轟-6K 南北雙向繞台夾擊

大陸空軍於11日宣布，當天組織東部、南部戰區空軍協同行動，派遣轟炸機、偵察機雙向「繞飛台島」巡航。蘇-35戰機首次與轟-6K戰機編隊飛越巴士海峽，實現了繞島巡航模式的新突破。我空軍隨即也於當天發布F-16、IDF戰機對大陸繞台軍機實施跟監伴飛的照片，藉此籲請國人安心。

推進國防授權法 美台變相軍事同盟

美國總統川普從台美軍艦互訪、簽署《台灣旅行法》、允許對台軍售，到10日美眾議院軍委會通過《2019財政年度國防授權法》，大陸學者表示，這毫無疑問是美方大打「台灣牌」的一整套措施，變相復活「美台實質性軍事聯盟關係」；美方赤裸裸干涉「中國內政」，並對一中原則進行前所未有的挑釁，不但使中美建交承諾倒退，更是對中美三公報的背叛。

誤解源自不了解 陸生盼推倒心牆

就讀東吳大學財金系3年級的陸生孫瑋瀅，最近把來台3年的感觸記錄下來，她認為，兩岸所有的誤解都源於不了解，源於心裡築的那道牆，只有慢慢敞開心扉，才能坦然面對，從而取長補短；希望大陸民眾了解真實的台灣是什麼樣子，也希望台灣的朋友知道真實的大陸又是什麼樣子，拋開那些醜化與美化、偏見與偏愛，好好看一看對岸的風土人情吧。

@工商時報

16檔首季EPS雙增 先衝

台股昨（11）日放量大漲近百點，反彈氣勢強勁，隨著首季季報相繼出爐，法人建議，可挑選財報優異，股價估值低、有成交量能的個股，包括華新、潤隆、中租-KY等16檔，可望接棒扮演下周台股多頭先鋒部隊。

上市來首次 鴻海減資2成

鴻海昨（11）日晚間突然宣布減資2成，每股擬退還股東2元，另記者會後又跟進宣布擬配發2元現金股利，合計每位股東可以拿回4元現金，惟加計現金股利和減資退還現金後，相較於去年度配發4.5元現金股利，每位股東等於每股少拿了0.5元現金。

美股恐慌指數 4個月新低

有美股恐慌指數之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）周三跌破14點，為4個月來首次低於其200日移動平均線這個重要技術指標，顯示美股已擺脫全球貿易戰與美國可能加速升息的短期干擾，投資人信心逐漸回籠，有利盤勢進一步反彈。

裕隆四寶 首季獲利大躍進

大陸事業發威貢獻增加，裕隆不受營收、國產車銷量下滑影響，包括裕隆、中華車、裕日車、裕融等四寶，首季獲利合計逾44億元，改寫近8年同期新高。

(中時電子報)

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