垂涎女室友美色 色狼戴套闖香閨慘被掐「那邊」

女子熟睡之際，慘被闖入房內的男客性侵。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台北蘇姓男子前年見住同樓層的室友A女長太正，色慾薰心之下，戴保險套、僅穿著內褲硬闖房內侵犯A女，A女睡夢中驚醒，奮力反抗，用力掐住蘇男「那話兒」，蘇男色意不減反增，硬上女子得逞。A女不甘受辱報案，台北地院判蘇9年徒刑。

判決書指出，蘇男有過一段婚姻，離婚後結交新女友，因工作不穩定與女友吵架分手，心情低落興起報復女人念頭。2016年，蘇男僅身著內褲、戴好保險套，趁A 女及其他租客熟睡時，將悠遊卡插入A 女房門門縫，成功闖進房內後蹲在A女床邊，猥瑣地褪去內褲。

A女發現房內闖進不速之客，驚嚇尖叫，仍被蘇男壓制在床上，強行脫下內衣褲，途中隔壁房客聽聞求救聲前來敲門關心，蘇男以手摀住A 女嘴巴，謊稱「情侶吵架」，要房客別多管閒事。A女掙扎，掐住蘇男生殖器，但慘遭男子施暴，還被枕頭壓住口鼻，A女失去意識，遭性侵得逞，醒來後打電話向友人求救，醒來請求報案。

蘇男犯下狼行後打算跑路，當天若無其事到超商上班，還偷走17萬元現金當跑路費，逃亡8天後落網。台北地院依加重強制性交罪與業務侵占罪，合併判蘇男9年徒刑。另外A女身心受重創，依《犯罪被害人保護法》，向台北地檢署犯罪被害人補償審議委員會，申請性侵害補償金40萬元。

(中時電子報)

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