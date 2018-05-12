中共002型航艦將展開海試 測試內容有哪些

2018年05月12日 08:47 中時電子報 喻華德

遼寧海事局10日發布航行警告，於11日至18日，在位於大連港附近的渤海海峽黃海北部內執行軍事任務，禁止船隻駛入該區域。而直-18改良型直升機5日首次試降航艦。據中共軍媒「中國軍視網」4月26日報導，首艘國產航艦自2013年11月開工，2017年4月下水。在安裝完相位陣列雷達、拆除鷹架後進入海試倒數計時。

海試根據航艦情況決定

第一階段第一部分：廠試

此為以造船廠的技術人員為主，軍隊人員為輔，包含海軍艦上各部門人員。由造船廠發起。

第二部分：部隊海試

以部隊人員為主，造船廠技術人員作為支援。以新型首艦而言，海試會更為嚴謹，測試項目和內容會更多。

航艦的動力系統

據中共海軍軍事學術研究所研究員李杰介紹，動力系統猶如人的心臟，讓船艦能航行。而航海、導航系統有如眼睛。損管系統能即時搶救火災、漏水等事故，因此第一階段由造船廠進行。

海試首先必須對動力系統進行測試。由於航艦的動力系統的高度複雜性，在測試中需要格外重視，畢竟動力系統決定了航艦的航行性能。而之後電子武裝系統也是測試重點。

電子測試系統決定該艦最根本的戰力，航艦在海試中還要格外重視航空系統的測試。例如艦載機著艦所使用的攔截索系統，是需要重點測試的項目。因002航艦很多分系統使用成熟的技術，據信海試過程會較為順利。

第二階段

主要測試航艦是否能進行作戰，例如雷達的最大搜索距離的確實數據為何，是否符合性能要求。此外還有武器裝備的測試。

海試主要是測試航艦各系統的適航性，檢驗實際航行時動力系統是否正常，各種管路是否有爆管或外洩。海試過程中還要實測加速、減速、大轉彎等各種操作方式。並且要測試航艦在不同大小的風浪中傾斜的情況，浙江關係到艦載機起降和艦載武器的使用。例如，預計防空飛彈要能在六級海象下使用，則海試時要實際驗證是否確實可在此條件下使用。

海試的目的就是發現問題、解決問題

試航過程中工程師和技術人員都會上艦，記錄所發現的問題，以責任分工制定解決方案和規定時間。在問題都解決後，航艦就可以交船予部隊服役。

第二艘國產航艦將採彈射起飛

據專家介紹，國產航艦二號艦，將採用大甲板和彈射起飛方式。這樣可以大幅縮短艦載機起飛時間間隔，更利於起降定翼預警機、專用電戰機、定翼反潛機、大中型無人機等資訊化作戰平臺，增加航艦戰鬥支隊的資訊化作戰能力，提升航艦作戰半徑和預警範圍。

另外艦載機聯隊的飛機數量至少有60架，遠超過前兩艘航艦。艦載攻擊機應該是大型化，第四代與第五代戰機搭配使用，四代機殲-15可掛載大量空對空、空對海飛彈，特別是五代機無法掛載的遠程飛彈。而五代機可發揮匿蹤優勢，打開突破口。

依照大陸的報導，軍艦造艦專案主要分為建造與海試兩大部分，重大里程碑有「下水、廠試繫泊測試、海上性能測試、武器系統測試」等。

預告新機種？

而這次中共軍媒的報導中，有三點值得注意。首先是報導使用001A，但自今年起有報導指出型號為002而過去多年外界所稱多年的001A，因此正式型號是繼續使用多年的001A還是今年出現的002仍有待觀察(編按：中國大陸即使是官媒，報導經常也以「據某媒體指出」這種「不直接證實」的方式報導)。其次是揭露第四代戰機與第五代戰機的搭配方式。

但最重要的是揭露完整的航空聯隊機種包含了「定翼預警機、專用電戰機、定翼反潛機、大中型無人機。」預警機先前已曝光「艦載預-01(JZY-01)型」空中預警機，而殲-15電戰型也在近期曝光。無人機的部分美軍先前有X-47B的測試專案，因此若中共也推出航艦用無人機並不令人感到意外。最值得注意的是「固定翼反潛機」，美國海軍的S-3B「維京」式反潛機已經退役多年，中共的「高新-6號」海上巡邏機是陸基機種，因此中共是否也確實會研製類似S-3B反潛機的機種值得關注。

(中時電子報)