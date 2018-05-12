真沒說謊！其實蔡英文超誠實 網友精闢解讀被讚爆

蔡英文表示新政府不會讓人民，只能在「缺電」和「核電」之間二選一。(資料照)

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中時電子報
民進黨以「2025非核家園」為目標。(擷取自蔡英文臉書)

夏天將至，用電量將大增，台電供電壓力大，日前綠委林靜儀打臉總統蔡英文的「不缺電」，美國財經媒體也預警「今年台灣缺電更嚴重」，但有PTT網友貼出過去2016年6月的報導，其中，蔡英文表示新政府不會讓人民在「缺電」和「核電」之間二選一，網友直言「看到沒有，蔡英文是多麼的誠實」，人民根本沒得選，只剩下「缺電」可以選，是你們自己沒聽懂的。其他網友也表示「對不起，我錯怪蔡英文了，她真的沒說謊」。

民進黨以「2025非核家園」為目標，強調「台灣不缺電」，蔡英文也在2016年一上任不到一個月的時間內，就在臉書保證，「缺電不會是選項」核電在2025年之後，也不會是台灣能源的選項。所以，新政府不會讓人民，只能在「缺電」和「核電」之間二選一。

現在看來，PTT網友表示「看到沒有，蔡英文是多麼的誠實」，人民根本沒得選，只剩下「缺電」可以選，是你們自己沒聽懂的，並酸問大家，自己「這樣可以去當250萬的實習生嗎？」。

網友紛紛留言「原來如此，神伏筆！」、「X，真的沒說謊」、「這他X太有梗了 原來是我們沒看懂」、「你空心菜蛔蟲，我信了」、「整個邏輯都出來了」、「原來是選好了XD」、「第一次覺得菜英告誠實」、「怎麼當初沒看出來 太奸詐了」、「國策顧問是你？」、「強制選擇」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

文章來源：蔡英文 臉書

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