民進黨為何現在被瞧不起？ 人渣文本一句話神解析

2018年05月12日 08:32 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

前副總統呂秀蓮日前上政論節目語出驚人表示，台灣在世大運能有好表現，是因為「中國放水」，此話一出，遭大批網友大肆抨擊，留言灌爆呂秀蓮的臉書。對此，「人渣文本」周偉航表示，其實「呂秀蓮講的幹話，就是民進黨裡面自己人講得很爽的那套東西」，結果放任腦殘在外放砲，結局就變成這樣了。他直言，呂秀蓮的發言，有民進黨人跳出來指責她嗎？這也就是為什麼「民進黨現在被人瞧不起」的原因，因為「沒有自省能力」。

人渣文本於臉書表示，「呂秀蓮現在包出這麼大，有什麼民進黨人率先跳出來罵她」？民進黨「沒有自省力，原本內在的包，就會爛穿皮膚跑出來，被外人看到」。其實呂秀蓮講的「幹話」，就是「民進黨裡面自己人講得很爽的那套東西，但在黨內講的時候，都沒人勸阻，不出言反駁，想說是反柯的意見，就隨他們去講」。結果「放任腦殘在黨內自爽，然後就是現在這樣了」。等著看，這類蠢人蠢事絕對不只這一發。

網友也紛紛留言表示，「結果現在祖母綠被時代力量先罵了，民進黨這下是要護航還是要跟著罵呢」、「沒有最蠢，只有更蠢」、「只要有台灣價值就好了，冬麥啦」、「就如同當年阿扁貪腐問題，綠營檯面上人人噤聲一般」、「反對民進黨就是沒有台灣價值」。

(中時電子報)