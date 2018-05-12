民進黨為何現在被瞧不起？ 人渣文本一句話神解析

前副總統呂秀蓮日前上政論節目語出驚人表示，台灣在世大運能有好表現，是因為「中國放水」，此話一出，遭大批網友大肆抨擊，灌爆呂秀蓮的臉書。（劉宗龍攝）

友善列印
中時電子報
/整理報導

前副總統呂秀蓮日前上政論節目語出驚人表示，台灣在世大運能有好表現，是因為「中國放水」，此話一出，遭大批網友大肆抨擊，留言灌爆呂秀蓮的臉書。對此，「人渣文本」周偉航表示，其實「呂秀蓮講的幹話，就是民進黨裡面自己人講得很爽的那套東西」，結果放任腦殘在外放砲，結局就變成這樣了。他直言，呂秀蓮的發言，有民進黨人跳出來指責她嗎？這也就是為什麼「民進黨現在被人瞧不起」的原因，因為「沒有自省能力」。

人渣文本於臉書表示，「呂秀蓮現在包出這麼大，有什麼民進黨人率先跳出來罵她」？民進黨「沒有自省力，原本內在的包，就會爛穿皮膚跑出來，被外人看到」。其實呂秀蓮講的「幹話」，就是「民進黨裡面自己人講得很爽的那套東西，但在黨內講的時候，都沒人勸阻，不出言反駁，想說是反柯的意見，就隨他們去講」。結果「放任腦殘在黨內自爽，然後就是現在這樣了」。等著看，這類蠢人蠢事絕對不只這一發。

網友也紛紛留言表示，「結果現在祖母綠被時代力量先罵了，民進黨這下是要護航還是要跟著罵呢」、「沒有最蠢，只有更蠢」、「只要有台灣價值就好了，冬麥啦」、「就如同當年阿扁貪腐問題，綠營檯面上人人噤聲一般」、「反對民進黨就是沒有台灣價值」。

(中時電子報)

文章來源：人渣文本臉書

真沒說謊！其實蔡英文超誠實 網…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。