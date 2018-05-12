499之亂延燒全台 她2點分析曝「電信三雄都是輸家」

廣告小妹表示499之亂所有業者都輸得徹底。(圖/廣告小妹臉書)

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中時電子報

中華電信推出限期499上網吃到飽的方案，就連台灣大哥大、遠傳也跟進，各地門市都被排隊人潮擠爆，引發全台三大電信龍頭大戰，更被稱為「499之亂」，對此部落客廣告小妹舉出2點精闢分析，表示到頭來其實所有業者都輸得徹底。

廣告小妹臉書全文。(圖/廣告小妹臉書)

廣告小妹以歐美電信業「IBRO」模式分析「499之亂」，她表示「I」代表「Inflow」，就是搶攻新用戶，因此499吃到飽才會不分資格、不降速，至於B代表「BASE」，就是所謂的老本，其中舊用戶就是最軟、最好挖的部分，不過有鑑業者看重新用戶，所以最好優惠方案不會落在舊用戶身上，推出回饋方案自然沒那麼誘人，還得費盡心思讓該族群提高資費方案，對此造成許多老客戶抗議，她則安慰表示「$1399先生您不是盤子，只是人家『Base』部門特別強大」。

此外她提出兩點，表示賺不賺的到錢已非重點，而是對「對品牌形象有損」，已即難保不會有其他家再殺到見骨，導致「用什麼吸引用戶就會因同樣的東西失去用戶」，能否永久保留住客戶已成未來關鍵，對於中華電信開啟邪惡大門，導致其它業者陸續跟進，她不諱言表示「大家都是輸家，都讓自己Base 血流成河」。

此外她更呼籲所有申辦的民眾，要多考量各家電信員工的感受，畢竟所有人工作量瞬間爆增，還有人得加班到凌晨兩、三點，這也讓她痛批電信業者，「為了討好消費者，延長營業時間讓員工忙成這樣，不知道在想什麼」。

(中時電子報)

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