百餘年血淚遭埋沒 美加州迎接首個「華工紀念日」

2018年05月12日 09:07 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞網報導，為紀念和感謝150年前飄洋渡海來到美國，用生命和勞力付出，協助完成橫貫大陸鐵路（Transcontinental Railroad）東西貫通的12,000多名華人無名英雄，加州眾議院（California state Assembly）於去年5月，在無異議、全票通過下，將每年5月10日定為「華裔鐵路工人紀念日」（California Chinese Railroad Workers Memorial Day），兩天前，正式迎來首個鐵路華工紀念日。

該法案起草人、同為華裔的眾議員羅達倫（Evan Low）曾表示，「對於過往的歷史，我們絕不能忘了當年活在歧視、壓迫和危險環境下的華工。是他們的犧牲和奉獻，才有今日的加州和鐵路。」

在鐵路沿線的中國城，舉行慶典的華裔鐵路工人。（圖/美國史丹佛大學）

在美國內戰（American Civil War）於1865年結束後，負責建造橫貫大陸鐵路西部段的公司，為解決國內的工人荒，前往中國廣東沿海一帶招募，在因太平天國之亂造貧窮與流離失所的村莊，招到一批願意飄洋過海的中國勞工。但在權力極不對等的局勢下，這批華工幾乎等同於簽下賣身契，隻身前往美國西岸，在沒有保障、沒有安全工作環境和工資壓榨下，仍舊達到以一個工作天完成16公里鐵路的世界紀錄。但仍有近1,200名華工最終因工傷、爆炸和疾病在工程中過世，而他們的功勞，過去很長的時間也因為排華因素遭到埋沒。

飄洋過海來到美國討生活的華工。（圖/University of California San Diego）

在橫貫美洲大陸的鐵路建設高峰期，1萬名鐵路工人中有9成都是華工。他們最大挑戰之一是，穿過內華達山脈的山頂。華工得忍受嚴冬的考驗，使用簡單的鋤頭、鐵鏟和炸藥，在堅硬的花崗岩山體下打穿了一條隧道。他們在河谷上方2,000英尺的高空，沿著陡峭的花崗岩和險峻的葉岩鋪設鐵軌。施工期間，各種意外頻發。曾有學者描述，這條鐵路「每一塊枕木下麵都埋著一具華人的屍骨」。

「華工紀念日」法案的提案人、現任加州眾議院華裔議員羅達倫。（圖/美聯社）

前年底，加州州長布朗（Jerry Brown）簽署一項法案，正式將華工為美國發展的貢獻、及華工受到《排華法案》排擠和迫害的「黑歷史」寫入加州教科書。而對於首個紀念日，德州休斯頓大學（University of Houston）教授白先慎表示，「設立鐵路華工紀念日，是為了喚醒被遺忘的歷史記憶、推動民眾之間的相互理解，也是為了提醒美國主流社會不要忘記華工的貢獻，提醒今天的華人同胞，我們也是美國的主人，而不是客人。」

(中時電子報)