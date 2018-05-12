花博驚艷！新銳導演操刀全台最長鐵雕剪紙藝術

台中花博展將出現全台最長鐵雕剪紙藝術，由新銳導演「阿貴」操刀。（圖／台中市府提供）

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楊士毅鐵雕剪紙藝術，造型設計小身體彎靠樹下，搭配「你是我難過時最想來的地方」文字，帶來療癒效果。（圖／台中市府提供）
身兼導演及剪紙藝術家的楊士毅「人與自然在一起的幸福時光」為主題，創作出巨型戶外剪紙裝置。（圖／台中市府提供）
依偎石虎「感謝你的存在」，展現為花博打造的精湛藝術。（圖／台中市府提供）
剪紙藝術家楊士毅將精研多年的剪紙藝術創作運用在2018台中世界花卉博覽會。（圖／台中市府提供）

「你是我最寧靜的安全感」、「傷心時謝謝你在身邊！」新銳導演也是剪紙藝術家的楊士毅「阿貴」，將剪紙藝術創作運用在2018台中世界花卉博覽會，以「人與自然在一起的幸福時光」為主題，在后里園區花舞館戶外打造全台最長240公尺、薄度僅0.2公分的鐵雕剪紙藝術，石虎、台灣黑熊等台灣原生動植物，以溫暖文字搭配給大自然的話，令人驚艷的作品，未演先轟動。

37歲的楊士毅綽號「阿貴」，拍攝很多短片在各大影展摘金，包括入圍柏林國際短片影展、希臘科斯島「希伯克拉底斯影展」及東京國際短片影展觀摩片，曾以《爸爸的手指頭》拿下勞工電影金像獎短片第一名、第30屆優良影像創作金穗獎等。

拍攝影片的導演為何會在剪紙藝術另闢天地，成為新一代剪紙藝術家？楊士毅說，4年前為新家入厝剪紙「囍」字，意外激發靈感，從此創作想法如泉湧，曾以剪紙為劇場設計視覺及舞台，並為新瓦屋客家文化保留區設計裝置藝術，為台北101直營店設計剪紙藝術裝置，目前是全台最長的剪紙作品。

但這次為台中花博的布展，打破他最長的剪紙藝術紀錄，以「人與自然在一起的幸福時光」為主題，創作出巨型戶外剪紙裝置最長240公尺，而且媒材是鐵雕，挑戰性更高。

建設局長黃玉霖表示，台中花博的策布展融合后里、豐原、外埔三大園區的地景地貌與生態，設計美學蘊含與大自然共生依存的力量，力邀在國際大放異彩的影藝創作家楊士毅，為花博打造精湛藝術，期待讓遊客發現台灣最珍貴的原創藝術生命力。

楊士毅說，這座剪紙裝置藝術有三大主題，分別是「花」、「樹」及「大地」，以紅字為基底色彩，以等高線代表大地，樹木、石虎、台灣黑熊等，並邀請孩子用最真摯的語言寫下「給大自然的話」。

超大型的鐵雕剪紙藝術造型，有一小童彎靠樹下的「傷心時謝謝你在身邊」、依偎石虎「感謝你的存在」、「你是我最寧靜的安全感」、「你創造了我們的生活」、「你是我難過時最想來的地方」、「謝謝你用最美的片刻陪伴我們」、「謝謝你在我不開心時，讓我看到你美麗的花」、「希望生生世世都能與你相遇」等，充滿童趣與療癒感的圖文，預料將成花博打卡熱點。

(中時 )

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