傳教長吳茂昆會面台大代理校長郭大維　郭：不便回應

2018年05月12日 09:31 旺報 李侑珊

針對教育部駁回台大校長遴選案，導致中研院院士管中閔無法上任台大校長，台大今（12）日召開臨時校務會議，討論是否重啟校長遴選，以及釐清大學至的範圍，但近日傳出教育部長吳茂昆與台大代理校長郭大維會面，吳表示力挺郭，郭大維回應，不方便多做評論。

台大校長遴選爭議風波未平，但近期傳出吳茂昆會面郭大維，吳茂昆透露支持郭大維代理校長，但兩人各說各話，郭則回應大學自治的重要性；台大今日召開臨時校務會議，郭大維在抵達會場時，接受媒體提問，對於與吳茂昆會見一事，以及今日會議是否有決議，郭回應：「兩人各說各話希望校務會議能多做討論，這邊不方便多做回應。」

台灣大學電機系教授吳瑞北，同樣維本屆校長候選人；他在會前受訪時表示，今日以校務會議代表的身分來參加，不希望校長聘任案再被擱置，也認同大學自主，期盼各代表能在會議中好好討論。

台大學生會會長、校務會議代表林彥廷則說，盼所有爭議都能在會議解決，無論管中閔是否能上任，或是郭大維繼續代理校長，台大校務與校長遴選都能獲得改革。

台大自主聯盟成員、台大獸醫系教授周崇熙則說，他今天主動到臨時校務會議旁聽，與會目的在於為台大師生加油，並尊重會議結果。

以下為台大臨時校務會議提案：

國立臺灣大學106學年度第2學期第2次臨時校務會議提案

一、編號：106214

校長交議(主辦單位：秘書室)

案由：因應教育部107年5月4日發函本校應迅即重啟校長遴選程序案與釐清大學自治的範圍。

建議(決議草案)：

(一)大學法第9條明訂「新任公立大學校長之產生，…由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部或各該所屬地方政府聘任之」。大學校長之產生應屬大學自治的範圍，建請教育部依大學法規定，處理大學校長遴選結果等大學自治事項。

(二)積極推動校務發展，全校齊心邁向世界頂尖。

(三)儘速撫平校內對立與不安，讓教學研究回歸正軌。

(四)組成專案小組，研議校務會議對外聲明，展現本校高度與責任。

說明：

（一）本校依法辦理校長遴選作業，校長遴選委員會於107年1月5日順利選出管中閔教授為校長當選人，本校並於107年1月10日送教育部聘任。

（二）教育部107年4月27日發布新聞稿，表達對本校校長遴選結果之意見(附件1)，宣稱「駁回」本校遴委會的決定。亦要求本校及遴委會「要重新在符合其自訂之校長遴選相關規範中，應就被推薦人所提供之相關資料文件進行所有的檢視，並在進行完整的推薦及遴選程序作業後，再依程序報部」。本校業於107年5月7日收到教育部5月4日臺教人(二)字第1070028618號函表示「因校長遴選委員會之組成及遴選程序難認與正當行政程序原則相符，應迅即重啟遴選程序」(附件2)。

（三）本案衝擊我國高等教育未來發展、大學自主精神與本校發展，衡諸臺大精神與責任，校務會議應發揮集體智慧，妥為因應。

(旺報 )