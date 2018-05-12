藍委把股市當兒戲 吳敦義也看不下去

藍委為了擋軍改，一度拖當沖降稅案下水。（資料照）

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中時電子報
編輯/、財訊雙週刊 文/高立南

為了回應「鐵票」族群訴求，國民黨立院黨團竟突發奇想，提出攸關當沖降稅減半延長的《證券交易稅條例》復議案，藉此逼迫民進黨讓步軍人年金改革推動時程；藍委荒腔走板阻擋軍改的議事攻防劇本，一度讓股票市場捏把冷汗。

為推升台股動能，財政部提出《證券交易稅條例》修正草案，將當沖證交稅減半措施延長至2021年底。此舉，不僅股民叫好，連資深藍委賴士葆還加碼演出，直指我國股市當日沖銷的交易比重僅23%，遠低於美國52%、日本44%，甚至還質疑財政部在怕什麼？為什麼當沖減稅只延長3年，而不延長5年？

賴士葆一度加碼演出

為何不從3年延到5年？

但立法院4月13日三讀當沖減稅延長案後，國民黨團卻翻臉不認帳，又對該案提出復議。

據知情人士透露，由於反軍改團體所給予藍委壓力愈來愈大，為了回應「8百壯士」等團體的訴求，包括黨團總召林德福、身兼黨團軍改小組召集人的藍委費鴻泰、賴士葆及曾銘宗等幾位財委會委員，於黨團內部會議沙盤推演時提議，主張黨團應針對當沖減稅延長、《關稅法》、《海關緝私條例》、《選罷法》等案提出復議，作為逼迫民進黨接受讓步軍改的談判籌碼。

據指出，當時在黨團幹部會議中，曾有助理提醒藍委們，當沖減稅延長案在財委會初審及院會二三讀時，國民黨團沒有表示意見，甚至還持贊成立場，現在卻又要提復議拿來作為擋軍改的議事攻防手段，恐遭外界質疑黨團立場反覆。不過，賴士葆、費鴻泰等人仍力主，由於當沖減稅延長一案的實施日期為4月28日，即使國民黨團提出復議案，就算民進黨團真的不肯讓步，國民黨團只要在此之前將復議案自行撤回就好，不會影響到30日台股開盤後出現「空窗期」等問題。【更多精彩內容，請見《財訊雙周刊》】

(中時電子報)

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