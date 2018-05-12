北歐各國新F-35戰機訓練中心 將落腳於丹麥

2018年05月12日 09:45 中時電子報 李靖棠

據丹麥哥本哈根郵報（The Copenhagen Post）報導，隨著愈來愈多歐洲國家，有意或已經採購美國最新型的F-35戰機（F-35 Lightening II），在美國五角大廈（the Pentagon）和民間企業的合作下，很可能挑選丹麥，作為未來北歐各國新戰機與飛行員的訓練基地。

報導中指出，該新基地初步規劃，將納入英國、荷蘭、挪威、波蘭等國，共約80架F-35戰機，聚集丹麥領空和北海海域，進行戰略模擬訓練。負責營運的Cubic公司已與海澤斯萊烏自治市（Haderslev Municipality）簽約，該市市長非常開心，認為此基地將能為當地帶來更多可預見的工作機會和收入。

F-35隱形戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

除了挪威和英國，丹麥政府也於2016年向美國洛克希德馬丁下單，採購27架新型F-35戰機，將於2024年全面取代該國老舊的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）機隊。這項決定，丹麥政府放棄了來自歐洲本地的颱風戰機（Eurofighter Typhoon）與波音（Boeing）的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機（Super Hornet），要讓F-35戰機成為丹麥未來30年的國防空戰主力。

(中時電子報)