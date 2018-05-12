北歐各國新F-35戰機訓練中心 將落腳於丹麥

挪威空軍首架F-35A戰機於美國路克基地亮相，未來也可能在丹麥進行訓練。（圖/美國空軍）

友善列印
中時電子報

據丹麥哥本哈根郵報（The Copenhagen Post）報導，隨著愈來愈多歐洲國家，有意或已經採購美國最新型的F-35戰機（F-35 Lightening II），在美國五角大廈（the Pentagon）和民間企業的合作下，很可能挑選丹麥，作為未來北歐各國新戰機與飛行員的訓練基地。

土耳其首架F-35B戰機 傳洛馬將於6月底交貨
蘇愷35首搭轟6 解放軍戰機今雙向繞島飛行

報導中指出，該新基地初步規劃，將納入英國、荷蘭、挪威、波蘭等國，共約80架F-35戰機，聚集丹麥領空和北海海域，進行戰略模擬訓練。負責營運的Cubic公司已與海澤斯萊烏自治市（Haderslev Municipality）簽約，該市市長非常開心，認為此基地將能為當地帶來更多可預見的工作機會和收入。

F-35隱形戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

除了挪威和英國，丹麥政府也於2016年向美國洛克希德馬丁下單，採購27架新型F-35戰機，將於2024年全面取代該國老舊的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）機隊。這項決定，丹麥政府放棄了來自歐洲本地的颱風戰機（Eurofighter Typhoon）與波音（Boeing）的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機（Super Hornet），要讓F-35戰機成為丹麥未來30年的國防空戰主力。

(中時電子報)

文章來源：Danish west coast could become training region for NATO fighter jet

更多精彩新聞請見軍事頻道！
中共002型航艦將展開海試 測試內…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。