母親節快樂！中市警察局第六分局為母親獻上祝福

迎接母親節，台中市政府警察局第六分局分局長陳武康（中）為勞心勞力的母親，送上滿滿愛心祝福。（盧金足翻攝）

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台中市警察局第六分局感謝西屯區的媽媽議員及里長，每天奔波於家庭、職場及為民服務間，無怨無悔的為市民付出。（盧金足翻攝）
台中市警察局第六分局在志工聯繫會報及表揚、訓練等活動，擴大辦理母親節慶祝大會，祝福志工媽媽佳節愉快。（盧金足翻攝）

溫馨五月天！台中市政府警察局第六分局分局長陳武康特別為轄區具母親身份的3位議員、12位里長、分局24位員警，致上最高的敬意與滿滿的祝福，除了致贈康乃馨花束，並印製賀卡親筆簽名及準備轄區內知名的「吳寶春酒釀麵包」，歡慶母親節。

台中市警察局第六分局為感謝西屯區的媽媽議員及里長，每天奔波於家庭、職場及為民服務，無怨無悔的為市民付出，希望她們能甜蜜、愉快地度過佳節，獻上最真摯的祝福。

「感謝您們！」警察局第六分局內、外勤單位女性員警及員工具母親身分者共有64人，其中女警57人、女員工7人，身為母親的警察，除了肩負維護社會治安、交通及為民服務的使命，還要兼顧照護家庭與孩子的責任。

陳武康特別在母親節前夕，提前為身兼母職的員警(工)們，開心的度過屬於自己的節日，每位媽媽都是家庭中最堅強的支柱，勞心勞力，警察媽媽展現母性堅韌及認真工作的態度，令人敬佩。

適逢該分局舉辦志工聯繫會報及表揚、訓練等活動，擴大辦理母親節慶祝大會，除致贈康乃馨花束，並送上大蛋糕，祝福每一位志工媽媽佳節愉快，感謝她們對警察工作的支持及無私奉獻，特別安排手做精油活動，讓志工媽媽們沾滿全身的香氣，也獲得療癒效果。

(中時 )

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