廣三SOGO槍擊案被害人莊嘉慧入住安養中心 母不捨頻拭淚

2018年05月12日 09:56 中時 林欣儀

在家接受父母照顧長達19年的莊嘉慧，12日上午被送往護理之家。（林欣儀攝）

發生在1999年的廣三SOGO槍擊案被害人莊嘉慧，在母親照顧19年後，因雙親年邁、體力無法負荷，12日早上將她送往台中慈濟醫院附設護理之家，看著莊嘉慧坐在輪椅上、搭上救護車，莊母忍不住眼眶泛紅、接著頻頻拭淚，不斷對社工說「心情好複雜」。

「嘉慧，來幫你搬新家喔！」拿起早已備妥的衣服、尿布及牙刷、灌食器等莊嘉慧的個人用品，莊母看著女兒仍感到不捨。她說，過去幾年多次夢到女兒站在自己床邊、開口喊「媽媽」，忍不住回應「你會講話了？」但一睜眼又消失了，感覺像是女兒希望自己能放下心。

選在母親節前夕，莊嘉慧的雙親忍痛將她送到護理之家接受照顧，莊母說，前年六、七月間就提出申請，但過程不太順利，「可能是嘉慧捨不得家裡吧」，之後委請犯罪被害人保護協會台中分會協助，協調社會局及慈濟醫院等單位，終於幫她找到好的歸宿，未來不必再每天擔心女兒沒受到良好照顧。

莊嘉慧是在19年前與朋友約在廣三SOGO吃飯逛街，當時懷有身孕的她因此遭遇廣三槍擊案件，兩名歹徒朝廣三大門掃射，莊嘉慧遭流彈掃中，導致腹中胎兒流產、她也成為植物人，臥床長達19年。

「嘉惠，你去護理之家要乖乖的！」情緒激動的莊爸爸站在救護車外、仍不斷要女兒安心，而莊母則拿起包包、陪女兒搭救護車前往「新家」，她不斷詢問未來要如何搭車去探視女兒，不捨的心情溢於言表。

(中時 )