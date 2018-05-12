NBA》厄文與詹皇無法共存？騎士前總管解釋原因

2018年05月12日 10:04 中時電子報 盧品青

塞爾提克控衛厄文(Kyrie Irving)本季報銷，無緣在季後賽對決騎士老戰友詹姆斯(LeBron James)。騎士前總管大衛葛瑞芬(David Griffin)在廣播節目上表示，其實厄文和詹姆斯拆夥是無可避免的結果。

詹姆斯與厄文曾經聯手打敗例行賽73勝的勇士隊，但是葛瑞芬指出兩人並不是很適合的搭檔。「厄文是組織進攻的高手，但他起初只是帶領著一支破敗的騎士。球隊終於有起色的時候，詹姆斯就加入了，然後整支球隊就變成詹姆斯的。厄文從沒有獲得獨自領軍，與群雄爭霸的機會。」

詹姆斯2010年離開騎士，隔年騎士在東區墊底，然後獲得選秀狀元厄文。厄文獨自領軍3年，球隊漸有起色，但勝率始終不到5成。詹姆斯回來的首季(2014-15)，騎士一路打進總冠軍賽。

現在很多球星為了爭冠到處「抱團」，他們不惜降價和讓出球權，只求能在季後賽挑戰總冠軍。厄文的心態是比較特別的，他寧願獨自領軍也不想和詹姆斯聯手。葛瑞芬說：「厄文想測試自己的能耐，想體驗率領強隊挑戰季後賽的感覺。」

葛瑞芬強調，厄文和詹姆斯都是擅長攻擊的好手，所以兩人搭配的效應不如90年代公牛隊的防守大師皮朋(Scottie Pippen)與得分王麥可喬丹(Michael Jordan)。

不過葛瑞芬也解釋，厄文離隊主要是因為理想，而不是跟詹姆斯交惡。比起當年湖人隊歐尼爾(Shaquille O'Neal)與布萊恩(Kobe Bryant)，詹姆斯和厄文的關係遠遠要好得多，

(中時電子報)