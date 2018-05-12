NBA》瞄準連8年闖決賽 詹皇：並非理所當然

詹姆斯接著瞄準連8年闖進總冠軍賽的壯舉。(美聯社)

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中時電子報

連8年領軍闖進東區冠軍賽的「小皇帝」詹姆斯(熱火與騎士各4年)，接下來目標當然是輾過塞爾提克，完成連8年勇闖總冠軍賽壯舉，但他12日表示，自己不會把這一切視為理所當然，「我絕對不會被這紀錄影響到！」

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詹姆斯本季屢創生涯里程碑，假如他能順利帶領騎士打進今年總冠軍賽，將跟塞爾提克傳奇球星法蘭克拉姆塞，並列聯盟史上第3，排在第1的是比爾羅素的連10年闖進決賽，湯姆海因索爾與山姆瓊斯則以連9年並列第2。

「這是我連8年打東區冠軍賽，如果我能順利晉級，就有機會爭搶總冠軍，但我不認為這是理所當然，」詹姆斯說，「我的夢想是打那些NBA重大比賽，當我剛進聯盟，這就是我的目標之一。盡我所能，然後在歷史中被記錄。」

詹姆斯季後賽生涯遭遇塞爾提克6次，其中4次如願晉級，就算他季後賽生涯遭遇綠軍累積979分，創下史上單一球員面對單一球隊的季後賽最高總分紀錄，他仍不敢小覷塞爾提克，也對塞爾提克總教練史蒂文斯讚譽有加。

「波士頓是體育城，如果你不是身穿綠色球衣，你真的不想在季後賽碰上他們，」詹姆斯說，「我認為塞爾提克擁有聯盟最佳教練之一，我之前就稱讚過史蒂文斯的執教能力，包含他佈署的戰術，以及他喊暫停的時機等等。」

(中時電子報)

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