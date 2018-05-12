丁守中、雙北議員參選人發起連線反深澳燃煤電廠

國民黨台北市長參選人丁守中說，如果深澳燃煤電廠啟用，台北周遭可說是全世界燃煤電廠密度最高的區域，將永遠不見天日。（張潼攝）

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國民黨台北市長參選人丁守中（右二）今早與雙北議員參選人張斯綱（中）、李明賢（右一）、葉元之（左二）召開記者會，呼籲中央應重啟環評，當選後也會組成「雙北反深澳連線」，盼共同監督。（丁守中辦公室提供）

國民黨台北市長參選人丁守中今早與雙北議員參選人張斯綱、李明賢、葉元之召開記者會，批民進黨參選人與柯文哲在深澳電廠議題上態度含糊，為了大台北民眾健康與環境，呼籲中央應重啟環評，當選後也會組成「雙北反深澳連線」，盼共同監督。

活動發起人、士林北投區議員參選人張斯綱指出，台北距離深澳電廠36公里，包含新北市政府與相關環保團體在內，都對燃煤電廠有很大疑慮，應該重啟環評；只是，現在的台北市長柯文哲與民進黨眉來眼去，對深澳電廠議題不感強烈批判，因此，未來若國民黨當選，將與新北市組成監督連線，保障市民健康。

出席力挺的丁守中進一步表示，新北市林口原有60萬千瓦燃煤電廠，趁著汰換機組時變成240萬千瓦，已增加4倍，深澳如果又要有燃煤電廠，台北周遭可說是全世界燃煤電廠密度最高的區域，將永遠不見天日。

丁守中直言，現在台灣肺癌機率已是最高，如此一來民眾健康會更暴露在危機之中，因此堅決反對深澳燃煤電廠。尤其看到行政院長賴清德說汽機車排污更多，燃煤電廠只占4分之1，難道國人肺癌機率已經那麼高，還要加諸在我們身上？這是完全沒有邏輯，不關心市民幸福與健康的說法。

也出席記者會的李明賢、葉元之也都說，應重啟環評、不要會造成污染的深澳燃煤電廠。葉元之更呼籲新北市長參選人蘇貞昌，稱蘇到目前為止沒表達態度，用含糊方式帶過，譬如說安全污染就支持，那現在既已證明不安全、會污染，請蘇貞昌說明立場？不要「以前衝衝衝，現在空空空」。

(中時 )

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