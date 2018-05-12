東南亞最帥鑽石單身王族 汶萊四王子馬丁

2018年05月12日 11:19 中時電子報 李靖棠

從馬來西亞柔佛王室（The Royal Johor）的臉書專頁上，昨日發布一則訊息，柔佛王儲東姑依斯邁（Tunku Ismail Idris）親自到機場迎接來訪的友人、汶萊（Brunei）四王子馬丁（Prince Mateen of Brunei）與他的姊妹，雖然馬丁王子戴著大鏡框的黑色墨鏡，但仍不減其帥氣的外貌，也讓人再次注意到這位單身、來自富裕王室的帥氣王子馬丁。

現年26歲的馬丁，是現任汶萊蘇丹哈山納·包奇亞（Hassanal Bolkiah）與前妻米麗亞姆王妃（Mariam Abdul Aziz）的第四子。幼年在汶萊兩所最優秀學校受教，成年遠赴英國、進入桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst）就讀，畢業取得少尉軍階。在英國期間，馬丁王子也先後在倫敦大學的國王學院（King's College London）和亞非學院（SOAS）取得學士與碩士學位，並同時取得直升機飛行員資格。

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汶萊四王子馬丁8歲時的嫩照。（圖/美聯社）

熱愛運動的他，最熱衷於馬球（Polo）、滑雪、拳擊和潛水等項目，經常在自己的Instagram上分享各種運動和健美照片，讓他快速累積83萬名粉絲追蹤。而擁有帥氣外表的馬丁，在馬球項目上更是名職業級選手，曾在去年第29屆東南亞運動會（South East Asian Games）上，與妹妹阿茲瑪赫公主（Princess 'Azemah Ni'matul Bolkiah）和兩名姪子共同代表汶萊出賽，成功奪下馬球項目的銅牌。

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馬丁和父親包奇亞蘇丹外貌非常相似，從英國學成歸國後，被父親任命為汶萊皇家部隊（Royal Brunei Armed Forces）的上尉軍官，擔任直升機飛行員，他也曾自行駕駛進行巡航任務。無論是西裝、軍裝或是私下的運動潮流打扮，再加上坐擁龐大財富的汶萊王室背景，都讓他成為東南亞各王室中，炙手可熱的單身黃金貴族，未來的情感動向勢必將成為外界矚目焦點。

(中時電子報)