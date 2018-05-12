NBA》諷刺！凱西被開除前48小時獲選最佳教練

2018年05月12日 11:06 中時電子報 盧品青

暴龍隊總教練凱西(Dwane Casey)遭到解雇，但他已經贏得業界的尊敬。NBA教練工會前兩日頒發的年度最佳教練正是由凱西當選，這是所有球隊的總教練共同選出的，與聯盟的獎項(由媒體記者票選)不同。

凱西是聯盟少數的黑人總教練，3年前美媒《Bleacher Report》做過專題報導「聯盟的黑人教練正在消失嗎？」儘管在籃球場上是黑人球員主宰，而在後頭下指令的多半是白人總教練，有人質疑聯盟存在種族偏見。

當時凱西就表示：「我覺得聯盟是很公正的，我相信這個數字(黑人總教練)會回升。」果然在那之後不久，騎士總教練泰隆盧(Tyronn Lue)就崛起了，成為最新的黑人冠軍教頭。

凱西遭暴龍開除，大家也都很惋惜，美媒《雅虎體育》指出凱西是騎士隊詹姆斯(LeBron James)手下的亡魂，就如當年尼克總教練萊里(Pat Riley)連續兩年被麥可喬丹(Michael Jordan)的公牛隊擊敗。

前金塊隊總教練卡爾(George Karl)當選2012-13球季最佳總教練，然後不到30天後就被金塊開除。凱西獲獎的時候正是暴龍遭到騎士隊橫掃之後兩日，而他在獲獎之後48小時就被開除，更諷刺的是，凱西還有可能在6月獲頒聯盟年度最佳總教練。

ESPN球評史密斯(Stephen A. Smith)說：「連續3年輸給當今最厲害的球員(詹姆斯)，這是暴龍陣容的問題，不能說是凱西的錯。你換了總教練也沒用，他們必須要調整陣容才有機會。」

(中時電子報)