南化滅門》逆孫狠殺3親人 警拿阿嬤臥血照突破心防

2018年05月12日 11:36 中時 程炳璋

台南市南化區北寮里199號兩戶民宅11日晚間9時傳出滅門慘案，獨居的女屋主李胡木哖與隔壁棟夫妻檔同住的李清祥、李蘇靜3人頭部同遭鈍器猛擊，分別慘死於自家屋內，檢警連夜帶回外孫郭濬毅偵訊，拿出阿嬤倒臥血泊照片給郭看，郭男頓感畏懼，12日凌晨4時許坦承行竊失風犯案。

李家3名死者是親戚，83歲的李胡木哖，丈夫死後自己獨居在北寮， 她的78歲小叔李清祥與77歲妻子李蘇靜住在隔壁棟民宅。3人平時生活簡樸，以種植芭樂與芒果為業，在鄰居眼中都是憨厚老實人。

李家2戶3人每天一大早外出務農，11日卻整天未出大門，鄰居早覺得有異，直到傍晚4時許，擔心的鄰居大膽開門進入李家，竟發現這起兩戶滅門慘案。

警方到場時，發現李胡女士倒在自家廚房，隔壁棟的李清祥倒臥自家房內，李蘇靜則倒在廚房內，已無生命跡象。3人頭部明顯遭到鈍器猛擊，倒臥血泊，屋內翻箱倒櫃凌亂不堪，警方研判命案應屬財殺。

李胡婦人有位39歲的外孫郭濬毅，平時打零工、種植芒果賺錢餬口，每次回到南化區阿嬤家就要錢，要不成就偷，鄰居10日曾見他返回南化，成警方鎖定對象。

警方在案發後封鎖現場，郭男以家屬身分到現場關心案情進度，警方「碰運氣」漿他帶回警局偵訊。

郭男起初矢口否認涉案，並稱10日上午回南化，下午就前往高雄。警方調閱路口監視器發現他所言不實，更加起疑，抓緊關鍵要他坦白。

郭男越被追問表情越沉重，欲言又止，一度漏口風稱涉及3條人命，若被抓進去一定無法出來，警方凌晨4時許將郭男帶回命案現場附近，拿出阿嬤倒臥血泊照片給他看，郭男頓感畏懼，12日凌晨4時許坦承行竊失風犯案。

郭男10日上午回到南化阿嬤李胡木哖家，晚間7時許潛入隔壁叔公李清祥家中行竊4000餘元，遭叔公發現怒罵三字經，惱羞成怒，返回車內拿出工作用鐵鎚猛擊叔公、嬸婆頭部數次致死，隔壁的阿嬤聞聲出來察看，見狀驚呼要報警，他殺紅眼，再舉起鐵鎚從後追殺，敲死對方，再拿走家內約5000餘元現金，隨手將鐵槌丟棄在山裡後逃逸。

郭男若無其事返家，將血衣丟棄在大樓垃圾桶，隨垃圾車被載走。並強盜所得近萬現金償還

警方12日上午8時許在命案現場3公里外山林草叢起獲鐵槌凶器，證實郭嫌是殺人凶手，全案將依照強盜殺人罪移送台南地檢署偵辦。

(中時 )