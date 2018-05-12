雙城論壇將延至選後？柯：要想怎麼應付

2018年05月12日 11:36 中時 張潼

台北市長柯文哲近日對兩岸論述致歉的發言，加上年底又是選舉，往年都在年中舉辦的雙城論壇傳出將延至選後。柯今早受訪表示，論壇辦還是要辦，時間地點內容還是要大陸的人過來談，現在對方沒派人，北市過去也麻煩，「辦活動是希望增加交流、增加善意，如果烏烟瘴氣，那要想想怎麼應付。」

對於近日因發言引發的爭議，柯文哲也重申，台灣政治還是被不到6％政黨意識強烈的人綁架，他也在思考怎麼解決這個問題；社會上到底誰被綁架？柯僅說，意識形態強烈的人通常聲量高，會打電話抗議、表達意見，反而沈默雖是多數卻比較不吭聲，所以初選階段常常會往兩極移動，明明多數人還是在中間。台灣這種兩黨政治，一般國家兩黨政治在意見上衝突不會那麼厲害，美國共和黨民主黨差異不像我們這麼嚴重，這可以是政治學上的研究題目。

媒體追問，那日前還上電台向6％民眾道歉？柯文哲以台北市政府為例，指局處首長從民進黨到新黨都有，極左到極右都有，上專訪是陳景峻副市長安排，其實也合理，他當過民進黨立委、行政院秘書長，從他角度當然會覺得要跟深綠對話，自己聽一聽也覺得應該；至於府內有無其他意見認為不要去上節目，柯說，爭辯是沒有，反正北市府各黨籍都有，這才是台灣社會縮影。

雖然發言引發藍綠都抨擊，不過國台辦回應似乎並不強烈？是否是因先前雙城論壇互動留下的好的結果？柯文哲說，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解是雙方來往重要原則，但「這是陷阱題，我又不能控制國台辦發言」。

(中時 )