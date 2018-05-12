柯p為「失言」道歉惹議 陳佩琪護夫：言論自由也是台灣價值

台北市立聯合醫院12日舉辦親子共讀推廣活動。（吳堂靖攝）

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台北市立聯合醫院12日舉辦親子共讀推廣活動，柯文哲太太陳佩琪以小兒神經科主治醫生身分出席，除了放閃透露常常與柯「夫妻共讀」，會後受訪時被問及柯文哲為「兩岸一家親」道歉爭議時，陳佩琪直言「尊重言論自由也是台灣價值之一！」護夫之情溢於言表。

媒體詢問最近柯文哲遭遇許多困難，是否有再擔任柯的「導師」，陳佩琪表示，當醫生如果心情很容易沮喪，說實在會看不好病人，我們當了30年的醫生，都是情緒很穩定的人，就像如柯常說的，該怎麼做就怎麼做，求一個最好的結果。

媒體追問，柯媽最近常常出面發言「挺子」，會不會也會替柯抱屈不捨？陳佩琪低調表示，回家已經很累了，不太會去關心政論節目講甚麼，就是心存善念盡力而為，但也認為「柯很努力的付出，付出就不會有委屈了！」

至於柯文哲為了「兩岸一家親」道歉，遭到外界炮轟，被認為是態度反覆，對此陳表示，一個人一天講很多話，應該看這個人能夠做甚麼、已經做甚麼。台北市長的台灣價值跟現在問的這些事沒什麼關係，他做好市政就可以了。

陳佩琪表示，我們做醫生的台灣價值就是老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者，皆有所養，另外台灣價值還有一個「尊重別人的言論自由」，這也是台灣價值最重要的一部分。

陳佩琪也趁機放閃，她表示，以前與常常與柯一起念書，針對醫學案例相互討論，彼此教學相長，比起一個人獨自閱讀更有趣，力量更大。至於柯是否會一起慶祝母親節，陳笑說「回去問問他！」

(中時 )

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