教部調查：全台78％公立大專教授　先兼職再追溯

2018年05月12日 12:00 旺報 簡立欣

教育部上月底退回台大校長當選人管中閔聘任案，理由是管中閔違法到台灣大哥大兼職。不過台大校方表示，完備所有程序之前需要一段作業時間，故常常採取事後追溯，教育部調查全國公立大專校院有78%是先兼職再事後追溯，管中閔的情況「依本校通例並非違法兼職」。

台大12日舉辦第二次臨時校務會議，台大人事室指出，教育部二月初、五月初都有發文到全台公立各大專校院，調查教師先報請兼職再追溯核准的案例，結果顯示全台約有400例產學合作的兼職案當中，先報請兼職再追溯核准的比例高達78%，台大有113例，而且是人次，顯示這是通例，並非只有台大如此；而先前台大也說明過，管中閔和其他教授都一樣，都採事後追溯核准。

台大人事室補充，有關台大兼職營利事業團體程序，媒體常說台大在民國105年有做修正情況，但在修正之後，台大也是簽了產學合作之後才發文。人事室指出，系所和公司洽談，是為了加速產學合作契約的訂定，必須要先簽訂產學合作契約才能兼職；加上有時候公司來文，商談契約會有時間上的延宕，在完備所有程序之前需要一段作業時間，故常常採取事後追溯。

台大代理校長郭大維也補充，很多時候廠商覺得產學合作回饋金太貴，常常會來來回回討論好幾次，讓時間拖更久。

(旺報 )