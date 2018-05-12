學生會提增臨時動議 台大臨時校務會議表決否決

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旺報

台大今（12日）舉行臨時校務會議，不過一開始就先為是否要有臨時動議而熱烈討論；最後經過表決，「原定程序派」96票勝過「臨時動議派」的46票，決定按原議程進行。

台大遴選委員會1月5日選出管中閔為校長當選人，但教育部4月27日宣布退回遴委會的決定，要求台大及遴委會「要重新在符合其自訂之校長遴選相關規範中，應就被推薦人所提供之相關資料文件進行所有的檢視，並在進行完整的推薦及遴選程序作業後，再依程序報部」；5月4日又發出第12道公文給台大，要求「因校長遴選委員會之組成及遴選程序難認與正當行政程序原則相符，應迅即重啟遴選程序」。

台大代理校長郭大維4月30日召開臨時行政會議，決定於5月12日召開臨時校務會議，並提出提案，建議「大學校長之產生應屬大學自治的範圍，建請教育部依大學法規定，處理大學校長遴選結果等大學自治事項」、「積極推動校務發展，全校齊心邁向世界頂尖」、「儘速撫平校內對立與不安，讓教學研究回歸正軌」及「組成專案小組，研議校務會議對外聲明，展現本校高度與責任」。

不過因為程序委員會未排入臨時動議，學生會會長林彥廷12日於會議一開始就提議要有臨時動議，原先提案過於空泛，且參酌其他大學臨時校務會議，成大和政大都有臨時動議。

程序委員會委員官俊榮表示，當初是希望尊重原提案單位，雖然提案看起來空泛，但是留給大家空間，何況代表們也可以提修正案再來表決；且主席只要提出較具體的提案就會被認為行政不中立，臨時校務會議沒有臨時動議是台大的慣例，為何要去模仿別的學校？

政治系教授黃長玲補充，程序委員會當時針對這個議案有討論，但當天得到的訊息是沒有前例，現在學生提出其他學校有前例，因此建議有臨時動議。「程序委員會不能修改案由，大家一直在程序上頭避免討論實質事務，但是台大已經走到現在，必須要討論實質事務。」

經濟系教授鄭秀玲質疑，提案很空泛，「大學自治的範圍不是大學法就有嗎？」但建議裡面卻有很具體的東西即組成專案小組，「這好像不是台大的水準。」

最後經由投票表決，贊成走原訂程序委員會議程，沒有臨時動議者有96票，勝過要有臨時動議的46票。

(旺報 )

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