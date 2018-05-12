母親節前夕 聲樂家簡文秀為喜樂媽媽獻唱〈感恩的心〉

明天就是母親節，聲樂家簡文秀受喜樂家族社會福利基金會邀請，首次參與母親節感恩會，獻唱〈思慕的人〉、〈感恩的心〉等曲目。（張潼攝）

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喜樂家族小朋友也在現場唱跳演出，以行動向媽媽說「母親節快樂！」（張潼攝）
明天就是母親節，聲樂家簡文秀受喜樂家族社會福利基金會邀請，首次參與母親節感恩會，獻唱〈思慕的人〉、〈感恩的心〉等曲目。（張潼攝）

明天就是母親節，聲樂家簡文秀受喜樂家族社會福利基金會邀請，首次參與母親節感恩會，獻唱〈思慕的人〉、〈感恩的心〉等曲目，祝福照顧病童的媽媽以及身心障礙孩子，擁有一個最溫暖的母親節。

喜樂家族社會福利基金會2000年創立，目前照顧約100多位有智力障礙、自閉症、唐氏症等疾病的孩子和家庭，且多是年紀大的家長，也有單親爸媽、沒有爸媽的孩子。基金會設有「星期天學校」、「樂活補給站」、「喜樂工坊」等課程和活動，他們堅持，孩子不要藏起來，應該走進人去，做公益或是以輕鬆的方式獲得快樂。

而在母親節前夕，簡文秀也受邀出席感恩音樂會，以歌聲撫慰病童與辛苦的家長。簡文秀說，很多年邁家長會擔心身心障礙孩子以後該怎麼辦，所以這次不只來出席音樂會，更是要鼓勵社會多幫助他們，日後建立「雙老安養農場」，給弱勢的家庭、小朋友幫忙。

出生就被診斷為發育遲緩的「曉明」今年55歲，她的媽媽說，小朋友從小沒講過一句正常的話、記憶力也不好，但很乖、情緒穩定，2000年開始參加喜樂家族活動，周日有跳舞、打鼓等才藝課，孩子們有可以開心玩的地方，不必在乎外界異樣眼光，對家長來說，也感覺「原來還有這麼多人跟我們一樣」，可以互相關心、分享育兒資訊，幫助真的很大。

(中時 )

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