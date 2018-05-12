控訴資方未給加班費 伊甸工會揚言下周罷工

2018年05月12日 12:10 中時 洪安怡

伊甸基金會長期承包台北市政府的復康巴士業務，但今（2）日駕駛卻控訴公司長期未給足加班費，多次協商未果，因此工會已於今年1月舉行罷工投票並通過罷工，揚言下周一將發動罷工。伊甸基金會回應，不會讓工會的罷工行為影響復康巴士的運行。

伊甸基金會企業工會理事長周文柄說，復康巴士駕駛的薪資結構中，底薪長期以來只有1萬7280元，致使駕駛必須每天工作10、11小時，才有足夠收入以養家，扣除正常工時8小時，駕駛每天加班工時3小時，但資方僅願意給付2小時的加班費，且已經連續3年遭北市府勞動局認定違法，原因是休息時間仍需待命。

周文柄表示，工會從2016年開始就不斷向資方協商，希望拿回這些被占用的休息時間的加班費，並改善駕駛勞動條件，但遲遲無法得到資方回應，工會已於今年1月26日通過罷工投票取得罷工權，期間不斷和資方協商，最後於5月8日的勞資爭議調解破局，因此預計於14日（下周一）走上罷工一途。

伊甸交通服務事業處處長王昭恕指出，法規規定勞工每上班4小時就要有30分鐘休息時間，倘若公司給了那1小時的加班費，等同於沒有給勞工休息時間，這樣還是違法，且工會主張要給付從到職日以來的加班費，但基金會資金來源多半是捐款，每一筆支出都需要被監督，也難以用這樣的方式支付出去。

王昭恕說，駕駛的排班班表都會安排休息時間，讓駕駛可以把車開回公司停車場，或路邊停車休息，費用由公司報銷，「這部分我們都有在做」，目前整個復康巴士駕駛約莫300多位，倘若工會提起罷工，大約是20多位駕駛，影響範圍應該不大，會盡力保障民眾搭車權益。

(中時 )