NBA》去年差點跳槽火箭？小AI：我忘記了

2018年05月12日 12:16 中時電子報 黃及人

隨著西區冠軍賽即將開打，勇士前鋒「小AI」伊戈達拉去年夏天差點加盟火箭傳言也被挖了出來，但他畢竟是老江湖，面對媒體持續追問，他竟回答，「我不記得去年夏天發生哪些事情了，我的意思是，一切都跟生意有關！」

當去年夏天保羅跳槽火箭，伊戈達拉一開始就接受火箭的見面談判，保羅更是全力拉攏他一起來休士頓打球，他隨後取消其他球隊談判邀約，一度傳出他做好加盟火箭決定，不過他最後仍跟勇士談妥3年4800萬美元的續約條件。

其實柯瑞與其他勇士隊友去年夏天一度擔心伊戈達拉跳槽火箭，唯獨卓雷蒙格林堅信伊戈達拉不會走，「我從不認為伊戈達拉會去火箭，因為火箭最多只能開給他800到900萬美元年薪合約，所以他去火箭的機率本來就不高。」

儘管本季例行賽表現欠佳，可是伊戈達拉到了季後賽徹底復活，場均7.7分、5.1籃板及3.5助攻，投籃命中率升到4成50，更坐穩勇士「死亡五小」的先發地位，勇士總教練科爾甚至稱讚伊戈達拉表現，可跟當年的皮朋相提並論。

不過伊戈達拉從未掩飾自己欣賞火箭總教練丹托尼的看法，「我很喜歡丹托尼，他有辦法幫助控衛成功，也能協助球員發揮潛力，特別是在進攻。」如今西區決賽即將開打，伊戈達拉的表現好壞，也成勇士能否晉級的關鍵之一。

(中時電子報)