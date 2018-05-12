《翻爆旺寵物》萌寵奴才專屬頻道 無可招架融化你心

2018年05月12日 12:13 中時電子報 綜合報導

◎叛逆毛小孩 訓練師救回來

台北市動物之家為讓收容毛小孩能適應被領養後生活，2015年4月起聘用動物行為訓練師，每天針對行為偏差、會咬人等犬隻進行矯正訓練，天天排定充實課程，經過確實訓練後，不只拉近毛小孩與人距離，也提高民眾認養意願，早日找到新家重新生活。

◎扮狗住狗屋 愛護動物感同身受

飼養寵物不簡單，向學生宣導如何飼養與愛護寵物，過去通常在課堂播放宣傳影片，但學生光「看」不練，效果有限，新北市府推出愛護動物生命教育巡迴課程，別出心裁請學校安排2堂課，前1小時先看投影片及卡通宣傳短片，後1小時請學生佈置狗屋並扮演小狗進屋，親身體驗狗狗吃喝拉撒過程，從感同身受間紮根愛護動物觀念。

◎龍岡國小 浪浪警衛來巡邏

中壢區龍岡國小收養被棄養的流浪動物，包含校犬「來玩」、「來瘋」2隻母犬，還有4隻日本雞成立龍岡動物園，更是孩子們最好的「同學」。兩隻校犬的盡忠職守，還曾讓學校榮獲「全國校犬績優校園」楷模學校。

◎小資女不離棄 同居照料愛滋貓

「必魯」（原為：Beer）是新竹的一戶善心人家收養懷孕母貓所生下的其中1隻小貓，出生3個月不到送養給現任飼主王暄雯，當時收養必魯的她才大學3年級，現在已邁入社會工作，和必魯有著7年的深厚感情，每天主人下班一走近租屋套房的門口，就能聽見必魯急切的呼喚聲，一開門就開心的為在主人腳邊打轉，好不溫馨！

◎教會鸚鵡說話 像多個孩子

養狗養貓不稀奇，家住台南市東區的張緯中3年前養起一隻非洲灰鸚鵡「小飛」，每天教鸚鵡說話，為生活增添不少樂趣，他曾試圖教小飛說「叫爸爸」，當小飛終於學成，卻是對著他說「叫爸爸」，讓他好氣又好笑。

◎布丁呢？毛小孩名氣比主人紅

在毛小孩界裡算年長的13歲「布丁」，是黃金獵犬與拉布拉多犬混血，多年來陪著主人藍盈琪四處做公益，溫馴的萌樣非常療癒，常帶給獨居的長輩許多歡樂，所以布丁的知名度早已凌駕主人之上，大家看到藍盈琪就會先問「布丁呢？」。

(中時電子報)