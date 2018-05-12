獨／「天王」楊麗花昔日恩師 歌仔戲資深導演辭世

2018年05月12日 12:18 中時 洪秀瑛

楊麗花當年主演的《韓信》是陳聰明執導。（取自網路）

黃香蓮當年是電視歌仔戲哩俊俏的小生。（取自網路）

葉青（左）與林美照。（取自葉青戲劇館臉書）

葉青（左）與林美照。（取自葉青戲劇館臉書）

歌仔戲資深演員、導演陳聰明4月27日病逝，享壽84歲，家屬將於5月16日於桃園市立殯儀館美德廳舉辦告別式。當年歌仔戲界頂尖「反串天王」楊麗花、葉青、黃香蓮、柳青、李如麟及小旦王金櫻、林美照都是陳聰明一手栽培出來，都尊稱陳聰明為老師，顯見陳聰明在歌仔戲壇地位，也為文化傳承做了不少貢獻。陳聰明女兒今表示，爸爸已退休30多年，離開圈子很久，多年來沒和圈內朋友往來，所以後事辦得低調。

陳聰明曾參與不少歌仔戲劇目演出，包括台視楊麗花歌仔戲的《薛丁山》、中視黃香蓮歌仔戲的《江南四才子》、河洛歌仔戲的《一門三進士》等。陳聰明擔任戲劇指導和導演時期，在台視與楊麗花、編劇狄珊是名噪一時的「鐵三角」，當時因一部《俠影秋霜》大受歡迎，從這齣戲到緊接而製的《蓮花鐵三郎》，電視歌仔戲正式走入別於傳統的新潮武俠路線，帶來的廣告佳績，讓電視歌仔戲成了最賺錢節目。

當時的螢幕小生柳青和王金櫻在中視是家喻戶曉的歌仔戲「螢幕情侶」，陳聰明跳到中視執導電視歌仔戲，與王金櫻、柳青亦有「黃金鐵三角」美名。

在當年極負盛名的小生黃香蓮，16歲時被陳聰明挖掘演歌仔戲，並正式拜師學歌仔戲的身段、唱腔，扮相俊俏的黃香蓮，因自幼耳濡目染，和自己在身段技藝上勤奮學習，很快脫穎而出，陳聰明引薦她在柳青、王金櫻主演的《三笑姻緣》飾演冬香、《梁山伯與祝英台》中演銀心。

葉青是另一位頗具個人風格的歌仔戲明星，從閩南語電影到演出歌仔戲，成為獨霸一方的歌仔戲人，當年她在劉鍾元、陳聰明、石文戶等前輩調教下，從基本的七字仔調、都馬調、南管調等學起，練習各種身段、台步、眼神，陳聰明曾誇她「玉樹臨風大將之貌，是最佳小生材料」。中視、華視後來相繼以葉青、黃香蓮為首，爭相開闢新的歌仔戲劇碼，為歌仔戲創造另一波高潮。

葉青今早感傷地說，陳導演從小在戲班長大，雖沒受過高等教育，能有今天地位，進而成為大家敬重的導演，都是他自己努力得來。葉青表示，當年她拍的第一部電視歌仔戲就是陳聰明執導，這幾年的教師節，她都會和王金櫻去桃園探望，很感念陳導演當年的指導。

葉青印象最深刻的是，導演陳聰明脾氣急，因求好心切，臨時演員的身段和唱腔如果不到位就常被導演罵哭。她說陳聰明的成功絕非偶然，如劇本中某場戲有隱藏含意，導演會用心找某個場景呈現，令人欽佩，她16日將會送他最後一程。

另一位對陳聰明也有感恩之情的是林美照，她14歲時，人生第一份戲劇合約就是簽給陳聰明，簽了3年。林美照非科班出身，所以身段和唱腔都是陳聰明傳授的，當時林美照演出一檔電視歌仔戲《霸王別姬》，劇中1段16分鐘的戲，足足播了3天才播完，因為當時廣告太好，常被插播，觀眾等於1天只看5分多鐘，是林美照至今最難忘的人生輝煌時期。

陳聰明當年是她經紀人，有次陳聰明安排她演出另一檔電視歌仔戲，16歲的林美照不想演，跟陳聰明頂嘴：「不然你告我啊，反正我未成年。」陳聰明被她氣得火冒三丈，2人自此近20年沒聯絡。後來陳聰明到中視執導電視歌仔戲，拍攝黃香蓮反串主演的《大唐風雲錄》，陳聰明找林美照演出，師徒才破冰，這時已經長大成熟的林美照，不像年輕時的莽撞，當時特地請恩師陳聰明吃魚翅，向他道歉。林美照近來忙著拍戲，知道恩師辭世，她請經紀人喬檔期，務必讓她送恩師一程。

(中時 )