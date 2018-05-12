配合台中火車站廣場工程　後天起封閉建國路部分車道

台中市府將進行建國路(中山路往民族路段)分隔島打除及移設工程。（圖／台中市府提供）

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台中火車站廣場分隔島打除工程，5月14日起封閉建國路部分車道。（圖／台中市府提供）

配合台中火車站廣場(廣6)工程，台中市政府將進行建國路(中山路往民族路段)分隔島打除及移設工程，5月14至25日封閉建國路往北外側1線慢車道，施作分隔島拆除、鋪瀝青及劃設標線等作業；5月26日至6月6日封閉建國路往北內側1線快車道施工，期間維持南側3車道及北側2車道通行，請遵循交通指示行駛。

建設局指出，台中鐵路高架化後，市府進行台中火車站廣場(廣6)工程，今年1月15日開工，原訂8月中旬完工，為減少對交通的影響，整個工區劃分為A、B、C、D、E五個工區，採二階段施工，朝6月底提前完工為目標。

目前第一階段A工區部分廣場已開放，B、C工區已進行廣場石磚鋪設及植栽收尾階段，預計5月底前開放；第二階段D、E工區則陸續施作地坪整地及雨水儲留設施，整體工程完工後，將可提供更廣闊便捷的行走空間。

為打除建國路(中山路往民族路段)既有分隔島及移設工程，預計於5月14至25日施作快慢分隔島拆除、鋪瀝青及標線畫設等作業，將佔用建國路往北外側1線慢車道；接著於5月26日至6月6日施作中央分隔島拆除及新建、鋪瀝青、標線畫設等作業

，將佔用建國路往北內側1線快車道，施工期間維持南側3車道及北側2車道通行。

建設局也說，工程整體規畫於都市設計審議過程中，經專家學者以道路交通安全的角度完成審查，未來完工後，建國路將設置南北側各3車道供一般車輛通行，並於南側車道設置1公車專用道。

(中時 )

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