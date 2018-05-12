499吃到飽竟有兩大陷阱 神人算給你看

中華電信推出499元網路吃到飽專案，引爆全台搶辦熱潮。(本報系資料照片)

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中時電子報
有網友在爆廢公社上算給大家看，並說「中華電信499雙網吃到飽的陷阱在哪裡」。翻攝爆廢公社

中華電信加入499不限速吃到飽混戰，掀起全民申辦喪屍潮，電信門市大排長龍，一圈又一圈，有大媽寧願付解約金3萬元仍要申辦。有網友在爆廢公社上算給大家看，並說「中華電信499雙網吃到飽的陷阱在哪裡」。有網友說，「超神」，不過，也有網友說，「前題是要提早解約，才會出現的問題」。

原po說，中華電信499雙網吃到飽30個月，通信合約，不但不能拿手機優惠，提前解約 解約金會讓你嚇一大跳，因499方案是以原本中華大4G 799做藍圖，再加碼提供優惠，若提前解約，違約金高達萬元，若用滿15個月想要攜碼到別家電信公司購買自己喜歡的手機，解約金一算 8,625元；若改成手機方案，499優惠就要取消，說不定又要回到999或1399綁約買手機。該po文也引起網友瘋分享。

有網友說，「棒棒！有了這篇後才能減少排隊人潮！我就可以更快排到了顆顆」、「 太利(厲）害了」，不過，也有網友說，「前題是要提早解約，才會出現的問題」、「我會用到30個月滿，所以沒這個問題」、「告訴你一個實話好不好 所有電信都要跑完合約，不然都有違約金的」

(中時電子報)

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