不一樣的母親節！華夏學子用歌聲表達感謝

2018年05月12日 12:45 中時 葉書宏

華夏科技大學今（12日）舉辦52周年校慶活動，熱音社等社團透過「歌聲」傳達對母親的感謝之意。（葉書宏攝）

華夏科技大學今（12日）舉辦52周年校慶活動，熱音社等社團透過「歌聲」傳達對母親的感謝之意。（葉書宏攝）

華夏科技大學今（12日）舉辦52周年校慶活動，熱音社等社團透過「歌聲」傳達對母親的感謝之意。（葉書宏攝）

華夏科技大學今（12日）舉辦52周年校慶活動，現場展出東南亞學習成果展。（葉書宏攝）

華夏科技大學今（12日）舉辦52周年校慶活動，現場有「在地紮根守護行動」介紹。（葉書宏攝）

華夏科技大學今（12日）舉辦52周年校慶活動，現場有崇德志工社的義賣活動。（葉書宏攝）

華夏科技大學今（12日）舉辦52周年校慶活動，適逢母親節將至，校方舉辦康乃馨寄情活動，只要在卡片上寫下對母親的祝福，就可免費獲得一朵康乃馨，吸引不少師生踴躍響應，另外，熱音社等社團透過「歌聲」傳達對母親的感謝之意，將活動帶至高潮。

該校在上午9時許舉辦「校園毒品零容忍」宣示活動，以擊破「毒」、「菸」兩字冰磚方式，展現全校師生「新世代反毒–從華夏出發」之決心，鼓勵師生們及社區民眾一起反毒、戒菸。

校慶活動相當精采，除了溫馨的康乃馨寄情活動外，熱音社接連帶來多首歌曲，將活動氣氛炒熱，歌曲中安排多首歌曲，學生透過「歌聲」對母親大聲說出「我愛你！感謝她們的犧牲奉獻。」

另外，華夏科技大學、新北市政府衛生局、中和區衛生所及啟新診所等，共同合辦之「華夏i健康–集點讚」活動，吸引師生熱烈參與，共設有體能大考驗、健康飲食聰明配、BMI轉一轉、性福巴士等站。

值得一提，現場還有崇德志工社的義賣活動、東南亞學習成果展及「在地紮根守護行動」介紹及胖卡美食攤位等，現場宛如嘉年華會，不少社區民眾一起共襄盛舉。

(中時 )