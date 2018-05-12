台北市長選戰白熱化！港媒指這「兩類選民」很關鍵

2018年05月12日 13:03 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

在年底的縣市長選戰中，台北市無疑是外界最關注的焦點，民進黨到底要推派人選，還是禮讓現任市長柯文哲，都將牽動其他縣市的選情。中評社認為，無論是柯綠對戰國民黨，還是柯文哲、民進黨、國民黨三家分立，中間選民和年輕族群是決定這場選戰輸贏的關鍵。

據港媒中評社報導，2018台灣九合一選舉中，要數台北市最熱鬧，參選人數多達十餘人，這一現象可謂史無前例。無論民進黨最終要不要禮讓柯文哲，2018台北市長選舉注定是一場好戲。中評社針對台北市長選舉做出以下幾點分析：

一、國民黨提名大局底定：前國民黨立委丁守中最終勝出，成為國民黨台北市長候選人。不論民進黨最終推不推派北市人選，對國民黨而言都是一場硬戰。丁守中若要取得優勢，要解決以下四的問題：第一，如何讓藍營團結起來；第二，爭取年輕族群票源支持的關鍵；第三，借助新北的選情優勢來提升台北戰鬥力；第四，善於運用網絡，以提高人氣，拉升民調。

二、民進黨之博弈：直到目前為止，民進黨在台北市選戰布局的關鍵是要不要與柯文哲合作。總統蔡英文和民進黨黨中央傾向禮讓柯文哲，但基層強烈反彈，民進黨因此陷入分裂。然而，鑒於民進黨內最強棒人選的未知性，民進黨禮讓柯文哲的可能性還是存在。

三、柯文哲想要牽手不容易：今年的台北市長選舉，柯文哲的熱度不斷上升，主要在於民進黨是否再次與柯文哲合作還未明朗化。無論民進黨禮不禮讓柯文哲，都不能否認柯文哲優勢在於：第一，支持者跨越黨派。台北市的選民結構已由藍大於綠轉為藍、綠、中間選民的比例大概為3：3：4。柯文哲的支持者主要來自淺藍，新黨，淺綠和中間選民。在年齡層次上主要受到年輕族群的追捧。第二，他擺脫了傳統政治人物刻板的形象，較親民友善。第三，他善於製造話題，讓自己成為社會的焦點。第四，他善於運用自媒體打信息戰。柯文哲的特點很突出，對選民有吸引力。

中評社總結在年底的北市選戰中，民進黨希望能藉助柯文哲的力量帶動其他縣市選情，打敗國民黨。而柯文哲也要民進黨助自己一臂之力，打贏選戰。然而，無論是柯綠對戰國民黨，還是柯文哲、民進黨、國民黨三家分立，中間選民和年輕族群是決定這場選戰輸贏的關鍵。

(中時電子報)