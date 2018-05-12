NBA》前騎士總管：厄文2014年曾招募到海沃德

2018年05月12日 13:05 中時電子報 黃及人

身為前騎士總管，大衛葛瑞芬最近爆料次數也太過頻繁了吧！葛瑞芬12日再爆料，在「小皇帝」詹姆斯2014年夏天決定重返騎士之前，厄文已經幫忙騎士成功招募到海沃德、阿里查兩大球星，卻隨著詹皇宣告回歸無疾而終。

「當時我們跟厄文坐下來談判續約，他最後做出繼續留下的決定，」葛瑞芬表示，「他還幫忙我們招募每個我們想要的自由球員，而他也成功了，每個人都願意跟他打球，也很興奮能跟他同隊，可惜當時我們還在等待詹姆斯的決定。」

結果詹姆斯選擇重返家鄉克里夫蘭打球，騎士只好無奈打消招募海沃德與阿里查的念頭，海沃德選擇跟爵士完成續約，阿里查則跟火箭續約4年3200萬美元，不過如今厄文總算得償所願，在塞爾提克跟海沃德同隊打球了。

其實厄文在2014年夏天的打算，就是想在騎士打造圍繞著他重建的球隊，才會積極招募到海沃德與阿里查，卻因詹姆斯的返鄉告吹，葛瑞芬說：「只要詹姆斯想要回來，你就可以得到這個世代最偉大的球員，沒有人會拒絕的！」

葛瑞芬也提出相當大膽的建議，希望馬刺可以動用總教練帕波維奇的人脈，去說服詹姆斯今年夏天跳槽馬刺，順便可以慰留里歐納德，「畢竟詹姆斯把帕波維奇當作偶像，所以詹皇跳槽馬刺是可能發生的，馬刺為何不這麼做呢？」

(中時電子報)