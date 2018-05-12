網瘋傳出逃印尼 馬來西亞禁前首相納吉夫婦離境

2018年05月12日 13:11 中時電子報 李靖棠

據新加坡亞洲衛視（Channel Newsasia）報導，剛剛結束國會大選的馬來西亞，在原執政黨國民陣線（Barisan Nasional）大舉潰敗後，從昨晚開始網路社群就盛傳，前首相納吉（Najib bin Abdul Razak）與妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）有搭機出逃印尼的可能，此事也引起不少馬國民眾不滿，甚至今早前往機場抗議。

不過，馬來西亞移民部方才表示，由於多重考慮、前首相與其夫人已列入禁止出境的名單之內，而納吉本人也透過推特指出，「我已被通知無法出國，我尊重法制、將繼續留在我的家鄉。」事實上，網傳的「出逃」，是納吉在敗選後，本欲出國休假和轉換心情，但身上仍有一馬公司（1MDB）鉅款弊案的他，此舉卻選錯時間，讓外界認為他有出逃的嫌疑。

大批警察守在機場出入口，預防抗議民眾發生衝突。（圖/美聯社）

現年64歲的納吉，出生於彭亨州立卑（Kuala Lipis），父親是馬來西亞第二任首相敦阿都·拉薩（Abdul Razak bin Hussein），23歲首次踏入政壇、就是在父親病逝後，返國補選接任為國會議員。大學赴英國諾丁漢大學就讀，取得工業經濟學學士，踏入政壇前曾在馬國央行與國家石油公司任職。從當選議員開始，在當時的強人首相馬哈地（Mahathir bin Mohamad）拉拔下，官運一路上升，歷任彭亨州務大臣、巫統青年團長、國防教育體育等多個部長，2009年登上首相大位。

馬國首相納吉（圖右二）與夫人羅斯瑪（圖左），於APEC峰會上與時任美國總統的歐巴馬（圖右）和第一夫人蜜雪兒（圖左二）合影。（圖/美聯社）

納吉曾有兩段婚姻，前妻東姑再納東姑依斯干達（Tengku Puteri Zainah Tengku Eskandar），來自吉蘭丹皇室，育有2子1女，但於1987年離婚；同年與現任妻子羅斯瑪·曼梳結縭，育有1子1女。

曾一口栽培納吉的馬哈地，今日卻成為將他拉下首相大位的關鍵人物。（圖/美聯社）

隨著馬來西亞迎來「變天」，反對黨領袖之一的安華（Anwar Ibrahim）也確認獲特赦，外界都在觀察，二度上台的馬哈地政府，是否會對納吉和羅斯瑪重新展開貪腐調查，查明那筆被外媒踢爆、疑似流入夫婦兩人口袋的7億美元（約212億台幣）的經費，究竟在何處？還給馬來西亞民眾一個真正的真相和說法。

(中時電子報)