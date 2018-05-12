華夏歡慶52周年校慶 外縣市新生第1年免住宿費

2018年05月12日 13:22 中時 葉書宏

華夏科技大學今（12日）舉辦52周年校慶活動，校方宣布媲美飯店級新學生宿舍8月即將完工。（葉書宏攝）

華夏科技大學今（12日）舉辦52周年校慶活動，校方宣布媲美飯店級新學生宿舍8月即將完工，雙北市以外新生第1年免住宿費，居住雙北市學生及舊生則提供優惠措施。

校方表示，宿舍公共空間設有圖書館、交誼廳及閱覽室，1樓大門入口裝設人臉辨識系統，期盼讓外縣市學生家長更放心讓子女北上就學，除有更好學習環境，未來更有充分就業機會。

「圓通雅筑學舍」為圓通禪寺與達永建設為大專校院學生量身打造的新建大樓。學舍位於該校正對面，學舍新建之初，即優先為華夏學子預訂全新學舍，為學生全力把關安全、舒適、便利之住宿環境。

此外，學舍工程結構完工進入室內裝修期，該校委請達永建設專案安排室設系、建築系專業課程學生赴工地參觀學習，創造難得的現場實務經驗。

值得一提，華夏科技大學獲教育部同意107學年度起，分別與香港樹仁大學及澳門管理學院合作開設「資產與物業管理碩士境外專班」，企盼藉由該校在台灣物業管理學術界領導者之地位，共同培育兩岸三地物業管理專業人才，抑提供當地相關從業人員，能有更多的進修機會，落實產學合作雙贏之局面。

(中時 )