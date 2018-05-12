影》馬恰多雙轟6打點 金鶯隊史最年輕150轟

馬恰多生涯第18次單場雙轟以上，也達成150轟里程碑。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

儘管最近又被交易傳聞包圍，金鶯「金童」馬恰多（Manny Machado）還是專注打好自己的比賽，今對光芒敲出單場雙響炮，包括以7局下的滿貫紅不讓達成生涯150轟里程碑，以25歲又309天之齡達陣也創隊史最年輕紀錄，幫助金鶯以9比4勝出。

「我無法用文字形容達成這個里程碑有多麼令人興奮，」馬恰多強調，最特別的是能在主場球迷面前達成紀錄，「能跟這支我待了7年的球隊完成這件事情，我再開心不過了！」

金鶯在坎登園主場迎戰光芒，1局下馬恰多踏入打擊區，逮住右投法瑞亞（Jake Faria）投出的第一顆滑球，就轟出中左外野兩分炮。7局下金鶯4比1領先時，馬恰多又在滿壘時開炮，單場灌進6分打點。

光芒外野手史班在牆邊躍起想沒收馬恰多的滿貫炮，可惜沒有成功。（美聯社）

馬恰多除了達成生涯150轟，能在年滿26歲之前，就有18次單場敲出雙轟以上，也是美聯歷來第4人。紀錄保持人是1930年代印地安人打者卓斯基（Hal Trosky）的20場，前洋基重炮A-Rod（Alex Rodriguez）與名人堂球星吉米法克斯（Jimmie Foxx）各19場。

馬恰多今年從三壘移防游擊，火力卻有增無減，已有4次單場雙轟以上，金鶯教頭修瓦特（Buck Showalter）盛讚這位子弟兵說：「他知道去守游擊要承擔很多責任，但他自己就跟我們對他一樣有信心，非常樂於擁抱這項挑戰，代表他愈來愈成熟了。」

(中時電子報)

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