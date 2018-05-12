雲漾孕媽咪走秀 饅頭啦啦隊超吸睛

2018年05月12日 14:03 中時 林欣儀

30歲的湯聖薇與丈夫古嘉禾裝扮成啦啦隊模樣，盼當腹中「小饅頭」永遠的啦啦隊。（林欣儀攝）

為孕媽咪們紀錄下幸福時刻，財團法人卿雲慈善基金會在母親節前夕舉辦「好孕媽咪‧雲漾走秀」活動，共有20名準媽媽參加，其中，30歲的湯聖薇原本不喜歡吃澱粉食物，懷孕後卻愛上饅頭，連續2個月啃饅頭，她特別打扮成啦啦隊模樣，吸睛十足。

挺著28周的大肚子，湯聖薇與丈夫古嘉禾穿上紅、白色系相間的啦啦隊隊服，組成「饅頭啦啦隊」在活動舞台走秀，準媽媽的幸福感洋溢。湯聖薇說，會想做啦啦隊裝扮，主要是為了歡迎即將到來的小生命，更希望能「當肚子裡小饅頭永遠的啦啦隊，幫他加油」。

摸摸肚子、安撫腹中小寶貝，湯聖微笑說，自己以前很不喜歡澱粉類食物，但在懷孕2個月時，看到饅頭就覺得很想吃、超興奮，連以往最喜愛的抹茶、麻辣食物都不愛了，連續2個月時間天天啃饅頭度日，因而幫小寶貝取名為「小饅頭」。

另名參賽的孕媽咪邱慧慈則穿上桃紅色小禮服，宛如變身成為美人魚走秀，懷第二胎的她說，懷孕前本來已經要參加肚皮舞表演，特別準備了整套服裝，沒想到發現懷孕、也沒辦法跳舞演出，藉由走秀彌平些許遺憾。

懷孕的女人最美！20名將於六至九月生產的孕媽咪秀出大肚子、走上伸展台，驚豔全場。卿雲基金會執行長詹秀美指出，烏日林新醫院去年十一月起提供婦兒科病房服務，盼讓婦女就醫更便利，而透過孕媽咪走秀活動也串聯起家人情感並傳遞懷孕心情，為自己與寶貝留下完美記憶。

(中時 )