立院「兩麗」促台電認購高麗菜贈社福助菜農

2018年05月12日 13:45 中時 許素惠

立委張麗善、林麗蟬（右一、三）大展廚藝示範做高麗菜飯及印尼高麗菜餅。（許素惠攝）

立委張麗善、林麗蟬促成台電公司認購高麗菜轉贈社福團體，並提供多種高麗菜料理方法，希望大家多吃助菜農。（許素惠攝）

國民黨立委張麗善、林麗蟬12日共同促成台電公司認購了150箱高麗菜轉贈社福團體，並大展廚藝教做高麗菜飯、南洋口味的高麗菜餅等料理，呼籲大家多提供高麗菜私房料理做法，並多吃幫助菜農。

張麗善指出，今年農曆春節後高麗菜價一直低迷，台電公司拋磚引玉一口氣認購了150箱，要轉贈給新北市家長志工教育成長協會、屏東縣花木蘭文化產業發展協會的食物銀行系統，既幫助菜農也扶助弱勢族群，讓公益愛心加乘，希望其他機構或企業也效法。

張麗善指出，葉菜類很難準確掌控收成量，為穩定菜價，她曾提出種植面積登記、種苗數量管制等方式，必要時也須針對大蒜、葉菜等作物進行輔導轉作，而政府的菜價政策不該只祭出天花板，更要保障農民收入的樓地板。

台電公司雲林區處經理黃欣厭、新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍、屏東縣花木蘭文化產業發展協會理事長宋怡蕙感謝張麗善、林麗蟬居間促成公益美事。

張麗善與林麗蟬大展廚藝，一個示範烹煮高麗菜飯，一個煎煮印尼高麗菜餅，並提供水餃、江西風泡菜、扣肉等高麗菜各式料理作法，林麗蟬號召婆婆媽媽上網大方提供高麗菜私房料理方法，促進全民多吃高麗菜，將高麗菜的美味推廣出去，幫助菜農。

(中時 )