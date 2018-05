2018年05月12日 14:00 時報周刊 溫博鈞

由林煐岷、金東賢、鄭世雲和李光賢四人組成的限定團體YDPP,正式宣佈將於6月30日首度來台,舉辦 「YDPP LOVE IT LIVE IT IN TAIPEI 2018」,與台灣粉絲共度歡樂時光!

YDPP寓意著YOUTH、DREAM、PASSION和PURITY,象徵四個男孩帶著各自的夢想一併前行,其中MXM的林煐岷、金東賢, 已先行組團、鄭世雲單人出道,已各自累積不少死忠粉絲,Starship Entertainment及 Brand New Music公布YDPP正式組成限定組合的消息一出,粉絲們更是激動不已。

有趣的是,早在去年就有粉絲發現在影片中林煐岷、金東賢、鄭世雲和李光賢在最後各自上車離去前互相給彼此打氣似乎在暗示未來彼此還會在同個舞台相聚,而最後的這一幕讓粉絲們紛紛詢問是不是有暗藏伏筆,而今年4月YDPP正式成軍也讓當初的這一幕成了粉絲間討論的精采小彩蛋。

「YDPP LOVE IT LIVE IT IN TAIPEI 2018」預定6月30日在台大體育館三樓舉辦,相關詳情可洽官方臉書「Bingyoung娛樂」專頁。

(時報周刊)