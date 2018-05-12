馬英九憶秦厚修：上大學了還談尿床

2018年05月12日 13:50 中時 周毓翔

前總統馬英九今天受邀參加台北市大安國小的母親節活動，感性聊起母親秦厚修的往事，但也打趣地說了秦的糗事，馬英九說自己唸大學的時候，秦厚修總是要牽著他的手，好像在秦眼裡他永遠是小孩，而且還當著朋友的面說，「我們家弟弟都很乖，從小到大從來不尿床。」令他在朋友面前很尷尬。

馬英九今天帶著子弟兵台北市議員擬參選人鍾沛君到學校參加母親節活動。馬與鍾的母親都已經離世，鍾在回憶母親時數度哽咽，馬為了讓氣氛不那麼沈重，爆料秦厚修的一些糗事讓現場歡笑，馬說，自己在秦眼中永遠都是個孩子，他在成功嶺受訓時，秦探親總是要帶著烤雞來，沒探親時還是要寄支雞腿給他，就怕他餓著。

馬英九也感性談到，四年前秦厚修剛好就在母親節前十幾天過世，所以這是他沒有母親的母親節。他印象最深刻是他7歲的時候，秦厚修帶著他到桃園石門水庫工作，當時沒什麼娛樂，秦厚修晚上帶著他念古文。秦在過世之前，馬還找秦比賽背誦《桃花源記》，儘管秦已經生病，卻背得比馬還要熟。

馬英九說，自己從媽媽身上學到很多，每次母親節看到小朋友，都會叮嚀小朋友「及時行孝」，讓媽媽知道你有多麽感謝她。樹欲靜而風不止，子欲養而親不待，兩件事要及時做，及時行孝跟及時行善。

(中時 )