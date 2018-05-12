台大校務會議通過 教育部應儘速發聘管中閔

台大今表決要教育部盡速聘任管中閔。（資料照）

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旺報
台大今召開校務會議。(圖/翻攝自中時電子報臉書)

教育部上月底退回台大校長當選人管中閔聘任案，台大12日舉辦第二次臨時校務會議，農經系教授官俊榮、心理系教授徐永豐提修正案建議應依憲法及大學法保障大學自治之精神、捍衛本校權益，且教育部應儘速發聘，以76票贊成、43票反對、3票空白、2票廢票獲得通過。

槓上了！教部若拒聘管中閔 台大決議將尋求救濟

官俊榮、徐永豐提案案由「因應教育部107年5月4日發函要求本校應迅即重啟遴選程序案，本校應依憲法及大學法保障大學自治之精神，捍衛本校權益」；建議是：一，大學校長之產生應屬大學自治的範圍，為維護學校之正常運作，教育部應依大學法規定，處理本校之校長遴選結果，盡速發聘，必要時本校應依法尋求救濟；二，在新校長就職前，全校應由郭代校長大維依法正常行使完整之校長職權，承擔校務發展之責任。

此前經濟系教授鄭秀玲提修正案，建議解散遴選委員會，重新改選遴選委員，並盡速重啟遴選，最後以同意票46票、反對票74票、空白4票遭否決。

另外吳瑞北教授提案「組成專案小組，研議彙整提出意見，經校務會議同意後對外聲明，提出時必須同時提供法律意見及風險分析」等，以55票同意、66票反對、3票空白遭否決。

三案還要待學生會長林彥廷提的修正案投票後，一併全案表決。

(旺報 )

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