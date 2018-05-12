俄轟炸機逼近阿拉斯加 美F-22戰機升空攔截

當今世界最先進戰鬥機之一、美軍專用的F-22猛禽戰機。（圖/美國空軍）

友善列印
中時電子報

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，北美防空司令部（NORAD）指出，昨日在靠近阿拉斯加（Alaska）的航空識別區（Air Defense Identification Zone）附近，發現兩架俄羅斯的圖-95轟炸機（Tu-95 Bear bombers）逐步逼近。為避免不必要的誤會和衝突，美國空軍隨即下令兩架F-22猛禽戰機（F-22 Raptor）升空，進行全程跟監和警示。

北歐各國新F-35戰機訓練中心 將落腳於丹麥

司令部發言人米勒（Capt. Scott Miller）表示，「俄國軍機於東岸時間早上10點，被偵測到逐步逼近阿拉斯加西海岸、阿留申群島（Aleutian Islands）北部區域，擁有攜帶核彈能力的俄國戰鬥機，不該出現在美國與加拿大的領空。F-22戰機伴飛的過程中，並未發現異狀，雙方飛行員也沒有進一步交流。美軍將持續監控俄羅斯軍機的動向，確保北美領空領海的安全。」

俄國現役四螺旋槳的長程戰略轟炸機圖-95。（圖/英國國防部）

F-22猛禽戰鬥機，由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）研發製造。比F-35戰機早好幾年開始服役，卻面臨相同的困境：造價太高，一架須耗資1.5億美元（約46.7億台幣）。F-22屬於單座型戰機，最大航程約為2,960公里，最大速度能達到2.25馬赫（2,410公里/小時），機上搭載AN/APG-77主動相控陣列雷達，和響尾蛇飛彈（AIM-9 Sidewinder）等多款攻擊火力。

逼近阿拉斯加的圖-95轟炸機，由圖波列夫設計局（Tupolev）研製，是全球唯一服役中的大型四渦輪螺旋槳長程戰略轟炸機。首次服役時間為1956年，是前蘇聯的重要戰略武力之一，總生產量超過500架次。最大載客量為7人，最大航程可飛15,000公里，空中武力除了一具23釐米的機炮，最大掛載飛彈/炸彈重量為15,000公斤，符合蘇聯/俄羅斯戰略威嚇的角色設定。

從冷戰時期開始，許多西方國家、尤其是北大西洋公約組織（NATO）的成員會，都有戰機升空攔截圖-95轟炸機的經驗。雖然從未發生衝撞或攻擊的意外，但消息一旦傳出，往往就能達到俄國所需要的效應。去年就多次傳出，圖-95轟炸機飛往阿拉斯加或日本海區域，每回都會讓美國、加拿大等國感到非常緊張，雖然從未發生意外事件，但有鑑於該機的重裝火力，讓北美聯合防空司令部（NORAD）深感憂慮，擔心俄羅斯會藉此「節外生枝」，引發新的國際議題。

(中時電子報)

US F-22s intercept Russian strategic bombers flying in international airspace near Alaska

更多精彩新聞請見軍事頻道！
北歐各國新F-35戰機訓練中心 將…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。