退將：藍綠兩黨疑合演一場戲 軍改恐將原版通過

2018年05月12日 14:10 中時電子報 喻華德

曾戍守金門最前線的烈嶼的栗正傑將軍，針對軍改在臉書以「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」發文評論，提出不同於「八百壯士」的非主流退伍軍人觀點。他指出若非李翔宙、嚴德發、邱國正三人的付出與努力，而是由李文忠擔任退輔會主委的話，「起支俸率55+2%，與38,990元的樓地板以及90%替代率」極有可能無法保住，在民進黨將軍公教視為國民黨的基本盤鐵票的仇軍鬥爭心態下，退俸只會更差。

文章發表後有不少退伍軍人無法同意栗正傑的觀點，在臉書上激烈交鋒。栗正傑在回覆時特別指出，他認為藍綠兩黨很有可能合演一場戲，在兩日前的立法院會中他看到王定宇的嬉皮笑臉，可合理懷疑「藍綠早有默契，綠的讓藍的鬧鬧好騙退軍選票，最後藍的也會讓法案送出，讓綠的也達成目的，甚至有藍委的問題一聽就知道沒做功課」。「合理推論等立院三讀時也一定藍綠做做秀然後『原版』通過」。

以下為栗正傑將軍臉書原文

橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛

感謝李翔宙、嚴德發、邱國正等學長為退伍軍人的付出與努力

攻擊、防禦、追擊、轉進等戰術行動最難的就是轉進作戰；作戰時在狀況極不利且敵兵力絕對優勢下，如果還要硬拚的下場只有全軍覆沒，而且影響全般戰局，因此為保存有生戰力，以待情勢轉變，必須採轉進作戰，而轉進作戰是否成功則在能否在最後確保線保存了大部有生戰力。

反觀這次軍人年改，從初期社會大眾對軍人職涯特性不瞭解，執政黨早將軍公教抹黑為「米蟲」，公教改革在立院粗暴通過，退軍要捍衛自己的年金，可以說面臨極不利的狀況，幸賴當時的退輔會主委李翔宙力主樓地板4萬，推出起支俸律50+2.5%的版本，挺在那裏，才得以爭取時間向社會大眾與執政黨立委說明軍人職場特殊性，豈料退伍袍澤不但不能體會李之用心，甚至國民黨立委更以「求官、叛徒⋯⋯」等羞辱人格的言詞辱罵，李雖一度動怒請辭，但相信是為了爭取退軍袍澤合理的退伍所得而委屈留任，今日軍改版本能獲得比公教較好的版本，豈不是李翔宙努力的結果；反之如果當時李真辭官，且由「吳✖✖」之流的政客來接退輔會主委，一周之內配合段宜康們比照公教版本定案，退伍軍人除了悲憤哀嚎，以老年之身又能奈執政黨如何？

繼內閣改組所幸嚴德發與邱國正兩位上將，願意不計毀譽，出任國防部長與退輔會主委之職，把住軍人年改最重要的的職位，沒讓這兩個位置落入「政客軍人」或「吳茂昆們」之手，放軟身段與立院溝通說明，折衝樽俎最後總算保住了起支俸率55+2%，與38,990元的樓地板以及90%替代率，對一部份退位軍人可能仍然不滿，但當社會氛圍、政黨利益、行政立法都對退軍極不利的狀況下，嚴、邱兩位可以說替退軍確保了退伍生活的確保線。

只是對堅持不能「溯及既往」的部分退軍來說無法體會這幾位學長為大家的努力與付出，仍然以不堪入目的字眼辱罵之，因此引用魯迅名句「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」感謝李翔宙、嚴德發、邱國正三位上將學長。

在軍事院校校友會清一色罵聲之下，栗正傑的非主流觀點，並未否定八百壯士的付出。但是當八百壯士在遭到打記者的污名化，和勞工階級無法理解、受執政黨階級鬥爭意識形態影響下，栗正傑獨排眾議表示「只罵李、嚴、邱是不公道的」。而軍改最後是否會確實如栗將軍的判斷藍綠合演一場戲，「照原版三讀通過」，後續發展值得全民關注。

(中時電子報)