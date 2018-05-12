電信傳個資外洩？他想換499專案 才發現申請書名字是別人..

因申辦手機名號而陷入個資外洩風險，盧小姐和李先生對台灣大哥大的處理態度十分不滿。（呂妍庭攝）

友善列印
中時
李先生直到想轉換門號費率，才發現門市小姐竟給他盧小姐的申請書。（呂妍庭攝）

499之亂還在持續中，卻傳出電信公司讓客戶陷入個資外洩風險！

嘉義市1名李先生，1月7日才申辦台灣大哥大2699專案，因見降價優惠太迷人，前兩天拿出當初門市小姐給的合約書，打算詢問線上客服解約事項，卻赫然發現手上的合約書為一名盧小姐所有，因文件上個資全都露，擔心自己個資下落不明的李先生主動接洽盧小姐，兩人11日到當初申辦的嘉義市垂楊門市申訴，卻得不到善意回應，讓兩人十分憤怒和不滿，李先生更擔心因個資外流，未來傳票恐怕接不完，要求台哥大給個合理交待。

李先生向媒體投訴，表示他1月7日晚上到門市買新手機，並申辦2699月租費專案，當時門市小姐讓他在平板上簽名後，就把紙本的申請合約書連同手機放在紙袋裡給他，因不覺得有問題，便未再查看合約書內容，直到想換499專案拿出來翻閱，才驚覺上面的資料根本不是他，而是1位盧小姐所有，因合約書上詳載門號所有人許多個資，李先生主動聯繫盧小姐，告知對方手中有她的業務申請書，並詢問她是不是有拿到自己的合約書，卻被誤以為是詐騙集團。

盧小姐說，她接到李先生電話時覺得莫名其妙，以為遇到詐騙集團，是直到11日兩人相約到當初申辦的門市，看到資料才信以為真，當下兩人馬上報案，請警方協助向門市了解狀況。盧小姐透露，她早在12月就申請企業專案，1月7日當天因門市通知要補件，晚上7點多才到門市補簽名，當下她曾詢問會不會給她文件？門市小姐還說不用，沒想到幾個月後才知道自己的個資文件流到別人手上，認為台哥大作業有嚴重疏失。

令李先生憤怒的是，當他向台哥大人員接洽時，對方先是說他的文件已被碎紙機碎掉，並未外流，之後又聲稱內部調查，他的資料並未印出，說詞反覆，卻沒辦法給個合理說法，且比對他和盧小姐申請的時間差，兩人至少差距2個小時，中間曾有多位顧客來辦理業務，懷疑自己的資料可能還在某位顧客手上，要求台哥大主動聯繫這些客戶，台哥大也一再推托，相當不負責任。

李先生認為，現在為了申辦或轉換499專案，幾乎每家門市都很忙碌，難保不會再有類似狀況再發生，但台哥大自始至終都沒有給他們合理的解釋和交待，強調他們打算循消費糾紛等法律途徑解決，盼台哥大正面回應客戶反應，不要讓客戶權益受損，並提醒台哥大的客戶多留意，至於該門市以未授權為由，不對外回應。

(中時 )

南化滅門》諷刺！臉書分享溫情敬… 關西小巴翻落10公尺邊坡 11人散…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。