中部產業籲取消用電大戶懲罰性節電 經濟部：非懲罰、非限電

2018年05月12日 14:23 中時 盧金足

行政院副院長施俊吉（左二）12日率經濟部長沈榮津等部會官員，與中部產業界面對面座談。（盧金足攝）

中華民國工商協進會監事會召集人高志尚（右）表示，產業界關切中美貿易衝突對台灣產業發展影響，及對用電大戶採取懲罰性節電政策衝擊。（盧金足攝）

台中市府副市長張光瑤（右）與上銀董事長卓永財12日出席中部工商午餐會，表達產業意見。（盧金足攝）

中部工商午餐會12日中午在台中市西屯區福華飯店舉行。（盧金足攝）

行政院副院長施俊吉（左）強調，政府團隊將秉持做實事的精神，誠實面對挑戰，務實擬定策略，踏實解決問題。（盧金足攝）

行政院副院長施俊吉12日出席中華民國工商協進會舉辦的中部工商午餐會表示，政府會協助克服「缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才」五缺障礙；產業界則憂心缺電問題，建議取消對用電大戶採取懲罰性節電政策；經濟部強調，因應缺電危機，針對1000KW以上工商業用電大戶訂出節電5％措施，並非懲罰性、限電性、經常性措施，籲企業帶頭進行節電，減少尖峰供電壓力。

中部工商午餐會今天中午在台中市西屯區福華飯店舉行，行政院副院長施俊吉率經濟部長沈榮津等部會官員，與中部產業界面對面座談。施俊吉指出「股市萬點是起點」，果然從萬點破到1萬1000點以上，現在有些波動，但從股市興盛可以看出資金的活絡。

「確實經濟是回來了！」他說，昨天交易上市和上櫃量超過千億，這是1、2年前無法想像的數字，對產業的意見，政府會誠實面對挑戰，繼續向上蓬勃的發展，一一解決各種產業的轉型與升級，克服目前難關，但另一面的優勢和經濟成長也要擅加利用和改進，政府與產業界一起面對瞬息萬變的與日俱增的全球競爭。

施俊吉強調，政府團隊將秉持做實事的精神，誠實面對挑戰，務實擬定策略，踏實解決問題，全力以赴，打造投資經商環境，請大家繼續支持政府，同心協力攜手推動國家發展經濟，造福國人，壯大台灣。

中華民國工商協進會監事會召集人高志尚表示，產業界關切中美貿易衝突對台灣產業發展影響，及對用電大戶採取懲罰性節電政策衝擊，建議經濟部以合理且不影響產值為前提，規畫工業部門設備節能標章，並以逐年遞減方式，給予企業更換節能設備租稅抵減、經費補貼等高額獎勵誘因，越早更換節能設備可享有越高的獎勵。

「建請經濟部加速核二廠二號機重啟作業！」產業界也呼籲政府，於用電高峰來臨前完成核三廠歲修作業，避免夏季用電尖峰期間電力供應不足。

對產業界擔心夏季用電高峰期，缺電成為產業界嚴重的壓力，對此，經濟部表示，因應缺電危機，針對1000KW以上工商業用電大戶訂出節電5%的措施，並非懲罰性、限電性、經常性措施，是藉由企業帶頭進行節電，在不影響產業生產與運作下，減少尖峰供電壓力，以確實達到快速抑低尖峰負載。

經濟部說，該措施非懲罰性，訂出獎懲制度，用戶若達成節能目標則給予獎勵，若未能達成，僅暫加計違約費用，並按各用戶以專款方式保留。當用戶配合進行節能改善後，即予返還，絕非懲罰性，而是鼓勵大用戶積極進行節能改善，改善用電行為，並非不供應電源予用戶，不會停止電力供應。

此外，針對核二廠2號機重啟議題，經濟部說，核二廠2號機2018年3月20日獲原能會同意再運轉申請，2018年3月28日併聯測試過程之參數動態調校，尚未達最佳化，引動反應爐安全保護系統動作，機組自動安全停機，目前已於2018年4月9日依正常程序向原能會提出再轉申請，確認完成改善後才會再運轉。

核三廠1號機歲修作業：核三廠1號機於2018年4月3日開始進行歲修作業，目前依原計畫時程進行中，預計於2018年5月17日完成，恢復供電。

為穩定電力供應，經濟部已從供給面加強推動各項措施，包括強化既有機組運轉維護、新建機組如期完成、既有機組如期完成大修等，並在需求面，擴大推動需量反應措施、積極爭取用戶加入需量競價等措施，同時推行「新節電運動」讓節電成為全民運動，估計2018年可仰低需求38.69萬瓩、節電22.28億度，以達節能極大化終極目標，全力確保國內產業用電供應無虞。

(中時 )